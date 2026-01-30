Storica coppia di Amici è in crisi: dopo i vari rumors sulla presunta rottura, lui rompe ufficialmente il silenzio e svela cosa sta accadendo.

Sono in crisi: la coppia più amata di Amici rompe il silenzio, cosa sta accadendo

Nella scuola di Amici, in venticinque edizioni, sono nati tanti amori che hanno fatto sognare il pubblico. Alcuni durano ancora oggi come quello di Jacopo Sol e Francesca o come quello di Trigno e Chiara mentre altri sono finiti lasciando l’amaro in bocca ai fan come quello di Giulia Stabile e Sangiovanni o di Marisol e Petit. Gli amori, tuttavia, spesso nascono anche tra i professionisti del ballo.

Lavorando per tante ore al giorno insieme e condividendo la stessa passione, la nascita dell’amore diventa quasi automatica. I professionisti di Amici, ogni anno, accolgono nuovi ballerini ma tra quelli storici ci sono alcuni nomi che i fan seguono con tanto affetto non solo dal punto di vista professionale ma anche personale.

Proprio la vita privata di una coppia sta preoccupando i fan storici del dating show di canale 5 che temono ci possa essere una rottura inaspettata.

Amici: chi è la coppia in crisi

Tra le coppie più belle del mondo dello spettacolo che il pubblico ha conosciuto e amato grazie ad Amici c’è quella di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Lui, pur avendo lasciato la scuola come professionista, torna spesso come giudice mentre Giulia continua a farne parte. La coppia sta insieme da anni e ha un figlio, Romeo.

Da diversi mesi, tuttavia, si vocifera di una presunta crisi di coppia che, però, non è mai stata confermata. A rompere il silenzio sui tanti pettegolezzi, stavolta, è stato Marcello Sacchetta che, in un’intervista a Vanity Fair, rispondendo ad una domanda sulla vita sentimentale, ha detto: “Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”, ha detto il ballerino e coreografo.

Tuttavia, secondo Amedeo Venza, i due ballerini, pur non vivendo un momento tranquillo della loro relazione, vivrebbero ancora insieme.

Nel corso dell’intervista, poi, Marcello Sacchetta oltre ad aver svelato di aver ricevuto tutto il sostegno da Maria De Filippi quando ha deciso di lasciare Amici, ha anche parlato del figlio Romeo il cui arrivo gli ha cambiato letteralmente la vita. “Sono completamente innamorato di mio figlio, siamo legati da un cordone ombelicale invisibile. Da quando c’è Romeo sono stimolato a fare tante cose pensando a lui”, ha rivelato Marcello che ha poi aggiunto di essere un padre presente, moderno che dedica tante attenzioni al figlio con cui sta costruendo un rapporto di fiducia ma anche di amicizia.

“Quando lo porto insieme a me agli eventi Romeo è sempre sulle mie spalle, come quei robot che si incastrano e diventano una cosa sola”, ha concluso il ballerino.