Dalla delusione a Temptation Island alla scoperta della gravidanza fino alla separazione da Simone: chi è Sonia Barrile, la ragazza riservata che ha conquistato il pubblico con la sua determinazione e compostezza

Sonia Barrile: età, lavoro e studi, dove vive, perché è finita con Simone, profilo Instagram, gravidanza

Il pubblico televisivo l’ha conosciuta a Temptation Island, il reality della scuderia Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, più seguito dell’estate, e che lascia sempre con il fiato sospeso, ricco di colpi di scena. E il colpo di scena Sonia Barrile lo ha dato ben due volte: la prima quando ha deciso di lasciare il suo fidanzato e la seconda quando ha annunciato di essere in dolce attesa. Entrata nel villaggio delle tentazioni in punta di piedi, Sonia si è distinta per la sua discrezione, il suo modo composto di affrontare il dolore e una sensibilità che ha conquistato molte persone.

Non è una influencer né un personaggio televisivo navigato: fino a pochi mesi fa, la sua vita scorreva tranquilla, divisa tra il lavoro e la passione per i suoi cani. Ma la partecipazione all’isola delle tentazioni ha completamente cambiato la percezione che gli altri hanno di lei. Da figura silenziosa e schiva è diventata protagonista, suo malgrado, di uno dei momenti più discussi della stagione: la fine (all’inizio sembrava solo temporanea) della sua relazione con Simone Margagliotti, personal trainer con cui condivideva la vita da diversi anni.

Chi è Sonia Barrile: età, studi e lavoro

Sonia Barrile è nata nel 1999, ha dunque 25 anni ed è originaria della Sicilia. Nonostante la visibilità ottenuta grazie a Temptation Island, Sonia ha scelto di mantenere una linea di riservatezza molto chiara. Lavora come impiegata in un’azienda biomedicale, un settore che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo e ha un profilo Instagram con all’attivo 145.000 follower.

Dopo gli studi superiori, ha intrapreso un percorso professionale stabile, preferendo concentrarsi sul lavoro piuttosto che cercare popolarità. Chi l’ha conosciuta in televisione è rimasto colpito proprio da questa sua autenticità: Sonia non recita, non cerca la telecamera, e forse per questo è riuscita a emergere.

Accanto alla sua carriera lavorativa, c’è una grande passione: gli animali, in particolare i suoi due cani, Chloe (un pitbull) e Teo (un bulldog francese), protagonisti di un profilo social che lei stessa ha creato e cura con affetto. Sonia e Simone sono arrivati nel programma come coppia solida ma attraversata da incomprensioni. Lui, più espansivo e socievole, lei, più introversa e riflessiva. La loro partecipazione avrebbe dovuto essere un modo per ritrovare equilibrio, ma le cose sono andate da tutt’altra direzione.

Nel corso delle settimane, Simone si è avvicinato alla single Rebecca, fino a lasciarsi andare a un bacio lontano dalle telecamere. Un gesto che ha spezzato il cuore della giovane, oltre che della sua fiducia portando ad un acceso confronto finale. In quel momento, la ragazza ha mostrato una forza inaspettata: poche parole, nessun pianto televisivo, ma una decisione netta. Ha lasciato il villaggio da sola, chiudendo la relazione con dignità e fermezza. Il pubblico ha apprezzato la sua compostezza, riconoscendole quella maturità che spesso manca a volte anche ai protagonisti di spicco del piccolo schermo.

Com’è andata a finire con Simone: la conferma dell’addio

La storia, però, non si è chiusa lì. Dopo la fine del programma, Sonia e Simone hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto, ma da separati. Il loro rapporto sembrava ormai compromesso, fino a quando una notizia inaspettata ha cambiato tutto: Sonia è rimasta incinta. La scoperta, arrivata a distanza di poche settimane dalla fine delle riprese, ha rimesso in discussione ogni cosa. In un’intervista successiva, Sonia ha chiarito che non si tratta di un “ritorno per dovere”, ma di una scelta consapevole. Fino al nuovo annuncio inaspettato a Temptation Island e poi… e poi…, andato in onda lunedì 22 settembre su Canale 5.

Sonia e Simone non si sono presentati insieme, confermando che la loro storia d’amore si è definitivamente interrotta. La giovane ha spiegato che alcune situazioni risalenti a prima del programma hanno compromesso la fiducia nel rapporto, portandola a prendere una decisione chiara: non vede Simone più come compagno di vita. “Ho riflettuto sul nostro rapporto, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso” ha confessato.

Non si è fatta attendere la risposta di Simone: “Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo. La colpa è di entrambi e la cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio. Ho sofferto in silenzio, piangevo da solo, mi assumo le mie responsabilità”

Sonia, nel frattempo, ha trascorso l’estate in Sicilia con la famiglia, portando avanti la gravidanza in autonomia. Il momento più emozionante dello speciale è stato il gender reveal in diretta, durante il quale la giovane ha scoperto che la creatura che aspetta sarà un maschietto. Nonostante le difficoltà con Simone, Sonia ha sottolineato come la gravidanza rappresenti un punto di svolta nella sua vita e un’occasione per costruire un legame sano con il futuro padre del bambino, seppur non più come coppia.