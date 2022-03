Soleil Sorge: i rapporti oggi con Jeremias Rodriguez e Luca Onestini

Soleil Sorge, rivelazione del ‘Grande Fratello Vip 6’ e neo giurata de ‘La Pupa e il secchione show’, è sicuramente, ad oggi, un’accentratrice di dinamiche da reality. Intervistata, questo weekend, da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, l’influencer ha parlato, in maniera schietta, di due ragazzi che hanno fatto parte della sua sentimentale negli ultimi anni, ovvero Jeremias Rodriguez e Luca Onestini.

Con il fratello di Belen, è nato un flirt durante la loro partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi‘. La frequentazione è durata qualche tempo lontano dalle telecamere ma, poi, è finita:

Sì ho visto. Beh lui era fortissimo quando eravamo all’Isola insieme, quindi sono certa anche qui. Poi anche il papà. Saranno sicuramente una coppia forte, sono certa. Siamo rimasti in buonissimi rapporti. Poi non ci sentiamo, non ci siamo sentiti. Non siamo rimasti in contatto costante. Però gli auguro veramente tutto il bene perché è un ragazzo che merita davvero di avere tanta felicità nella vita.

Ben diversa la situazione con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Lui la scelse ai tempi. Una volta usciti dal programma, però, il rapporto non decollò e mentre era rinchiuso nella casa del ‘GF Vip’, l’allora fidanzata lo lasciò in diretta tv:

Quasi non ricordo più. Quasi potrei definirlo un conoscente a malapena. Perché ormai son passati anni, non ci siamo più sentiti, né parlati. Non abbiamo mai più riallacciato i rapporti quindi totalmente indifferente. Ora c’è suo fratello come concorrente alla Pupa e il Secchione. Io devo dire, anche se è ovvio che vogliono che automaticamente pensare che ci siano delle cose personali, è passato così tanto tempo. Da parte mia non c’è alcun tipo di rancore, anzi. Quindi lo tratto come un concorrente qualunque.