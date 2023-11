Slow Horses 3: la serie tv con Gary Oldman è il miglior action spy degli ultimi anni. Recensione, trama e cast

Arrivato alla sua terza stagione Slow Horses si conferma tra le migliori serie tv diApple Tv+ e tra i migliori action spy in circolazione. Gary Oldman riprendere il ruolo di guida della sua banda di perdenti, di emarginati dell’MI5 ma sempre pronti a risolvere ogni situazione, anche le più complicate. La terza stagione è l’adattamento di Real Tigers terzo romanzo della saga di Slough House di Mick Herron vincitrice del CWA Gold Dagger Award. La serie ha conquistato il premio come miglior serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, oltre ad aver ricevuto diverse nomination ai BAFTA. Scopriamo insieme perché è da non perdere.

Slow Horses 3, la trama

La terza stagione di Slow Horses tocca da vicino il cuore della Slough House di Jackson Lamb. Quando viene rapito uno di loro, la squadra dovrà cercare di salvarlo e si ritroverà coinvolta in un complotto che non solo rischia di far crollare la loro sezione, ma l’intera MI5. A mettere in moto le vicende la morte di un’agente a Istanbul che stava per diffondere un incredibile segreto.

Slow Horses 3, la recensione

L’ingiustizia più grande dell’era contemporanea dello streaming è pensare a quante gemme si trovano in cataloghi e piattaforme che per molti sono sconosciute. Questo vale per l’Italia ma anche per il resto del mondo. Certo poi viene da domandarsi se una serie come Slow Horses raccoglierebbe un pubblico più ampio su altre piattaforme. Una serie che ha un gusto e uno stile molto particolari e per questo non necessariamente in grado di intercettare il gusto del grande pubblico.

Eppure siamo davanti a una tra le migliori serie tv degli ultimi anni, dannatamente (per restare nello spirito irriverente della serie) brillante, intensa, coinvolgente e travolgente come poche altre sanno essere. Gary Oldman è un magnifico Jackson Lamb, brutto, sporco, cattivo, con la barba incolta e la battuta sarcastica sempre pronta a colpire chiunque. Il suo corpo potrà sembrare malandato ma la sua mente è sopraffina, capace sempre di anticipare le mosse di amici e nemici e di trovare la soluzione migliore. Anni di esperienza lo hanno reso insofferente alle dinamiche borghesi dell’agenzia, sperava di arrivare alla pensione tranquillo nel suo rifugio della Slough House dove vengono mandati tutti i reietti. Eppure questi emarginati finiscono per dimostrare capacità superiori alla media. Al netto delle loro perfette imperfezioni.

Un gruppo di perdenti faticosamente di successo e che nessuno vorrebbe fossero di successo. Ogni personaggio ha una sua caratteristica che lo rende unico, non solo nella serie ma nel panorama generale contemporaneo. Lontano dalla pulizia che domina nel mondo patinato dello streaming, Slow Horses ha quella cura del racconto e della messa in scena che è tipica del mondo britannico. Si susseguono scontri fisici e verbali in una serie che non si risparmia mai e tiene il ritmo sempre molto alto.

Slow Horses 3, il cast

Slow Horses è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films. L’adattamento televisivo è realizzato da Will Smith (che è solo omonimo del famoso attore Hollywoodiano), la regia della terza stagione è di Saul Metzstein. Il cast è ovviamente guidato da Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb, accanto a lui troviamo Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce. Inoltre completano il cast Sophie Okonedo, Freddie Fox, Samuel West e Sope Dirisu.

Gary Oldman è Jackson Lamb, capo della Slough House, rude, scostante, instabile e irascibile ma sempre affidabile

Jack Lowden è River Cartwright, relegato alla Slough House dopo un errore

Kristin Scott Thomas è Diana Tavener, ai vertici dell’MI5

Saskia Reeves è Catherine Standish, assistente della Slough House, ex alcolista

Rosalind Eleazar è Louisa Guy un’agente

Christopher Chung è Roddy Ho, agente esperto hacker

Aunee-Ffion Edwards è Shirley Dander, agente

Kadiff Kirwan è Marcus Longridge, agente

Jonathan Pryce è David Cartwright nonno di River

Chris Reilly è Nick Duffy capo dei The Dogs agenti interni MI5

Sophie Okonedo è Ingrid Tearney direttore MI5

Freddie Fox è James “Spider” Webb agente MI5

Sope Dirisu è Sean Donovan (terza stagione)

Slow Horses 3, il romanzo

La terza stagione di Slow Horses è basata sul terzo romanzo Le Tigri Sono In Giro (Real Tigers) della saga creata da Mick Herron con protagonista il personaggio di Jackson Lamb. Finora Herron ha scritto 8 romanzi all’interno di questa saga e 4 novelle.

Slow Horses 3, come vederlo

Slow Horses 3 e le sue precedenti stagioni, sono disponibili in streaming su Apple Tv+, la piattaforma è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, da tutti i browser. Ha un costo di €9,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni.

Slow Horses 3, quante puntate sono e programmazione

La terza stagione di Slow Horses è composta da 6 puntate che saranno rilasciate dal 29 novembre e fino al 27 dicembre quando arriverà il finale.

Slow Horses 4 si farà?

Si ci sarà una quarta stagione e in coda alla terza stagione ne vediamo le prime immagini, scoprendo così che è stata in parte già girata.