Milan-Inter su Tv8, ma Sky promuove solo l’evento su Amazon. E non è un caso

Sky trasmetterà la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter in chiaro su Tv8, ma non promuove l’evento. Almeno per ora, infatti, i promo di avviso trasmessi sui vari canali 200 fanno esclusivo riferimento ad Amazon, raggiungibile dagli abbonati tramite Sky Q e Sky Glass.

Tutto parte dall’obbligo di legge che impone di trasmettere su una rete free le semifinali della competizione, qualora questa veda la partecipazione di una squadra italiana. E così Amazom, pur potendo garantire la propria programmazione, ha dovuto rinunciare all’esclusiva del mercoledì, mettendo all’asta il match.

Tv8 andrà certamente incontro ad un record d’ascolto mai raggiunto nella sua storia, di gran lunga superiore ai risultati ottenuti dalle partite di Europa League mandate in onda il giovedì. Stupisce pertanto la dimenticanza di Sky nell’evidenziare l’appuntamento fissato per il 10 maggio.

Non credendo al caso, è allora opportuno soffermarsi su un dettaglio non secondario: oltre alla telecronaca affidata a Sandro Piccinini, pure il pre (dalle 19.30) e il post gara di Prime Video verranno rilanciati su Tv8. Sky dovrà dunque compiere un passo indietro – perlomeno in chiaro – e cedere il posto a Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Tutto questo mentre Sky Sport porterà avanti il suo commento a bocce ferme, affidato ad Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Se non è uno smacco, poco ci manca.

Ecco quindi la volontà di non accendere troppo i fari su quella che, di fatto, resta una concorrente.