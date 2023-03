Sky TG24 Live In Napoli, tra Calderoli e Jankto

Nuova tappa per Sky TG24 Live In, il format itinerante del Tg diretto da Giuseppe De Bellis che questo fine settimana si ferma a Napoli, e per la precisione al Maschio Angioino per una due giorni di dibattiti e di incontri ‘fuori dagli schemi’. Dalle 13.30 di venerdì 31 marzo alla sera di sabato 1° aprile, Sky TG24 ‘si trasferisce’ nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo per incontrare i territori e raccontarli da tanti punti di vista diversi, da quello politico all’economia, dalla cultura allo spettacolo, passando per la scienza e per l’industria. Tutto quello che fa tessuto produttivo e che fa notizia si condensa in un fitto calendario di appuntamenti che puntellano due giorni di incroci inediti, pensati per creare occasioni di riflessione, per capire i contesti nell’ottica della complessità – non in quella più frequente della semplificazione – e per offrire possibili ‘scintille’ di azione, nate proprio dall’incontro di forze diverse, ma tutte in egual misura coinvolte nello sviluppo del Paese, e di un’area specifica come il Sud Italia in questo particolare contesto.

Sky TG24 Live In, gli ospiti

Da qui l’ampiezza e la varietà del parterre di partecipanti, ospiti, relatori. Fra questi (in rigoroso ordine alfabetico) Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, Francesco Boccia, Pd, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, l’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale Guardia Costiera, Sergio Costa, vice Presidente della Camera Movimento Cinque Stelle, Maurizio De Giovanni, Scrittore, Nino Di Matteo, Magistrato, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Zarifa Ghafari, Politica afghana, Marisa Laurito, Attrice, Giovanni Legnini, Commissario emergenza Ischia, Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, Matteo Lorito, Rettore Università degli studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Mario Monti, Senatore a vita, Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Pegah Moshir Pour, Consulente e attivista per i diritti umani e digitali, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Virginijus Sinkevicius, Commissario Ue per l’Ambiente e gli Oceani, Svetlana Tikhanovskaya, Leader opposizione bielorussa, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Luca Trapanese, Assessore al welfare del Comune di Napoli, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. A questi si aggiungono i The Jackal, Jakub Jankto e Fulminacci e Tommaso Paradiso, questi ultimi impegnati in un incontro tra parole e musica in programma venerdì 31 marzo.

Con la presenza di Emiliano e Toti spicca, però, l’assenza di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: chissà che non faccia una capatina per salutare…

Dove seguire Live in Napoli

L’evento è trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24; chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su sky tg24.it .