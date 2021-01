Giovanna Pancheri dopo 11 anni in giro per l’Europa e per gli Stati Uniti d’America torna in Italia, in pianta stabile, almeno per un po’ di tempo. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista, che in collegamento da Washington con Milo D’Agostino, in studio da Milano, ha avuto la possibilità di congedarsi dagli spettatori di Sky Tg24, che in questi anni l’hanno imparata a conoscere:

Questo (gli Stati Uniti d’America, ndr) è un paese dalle tante contraddizioni, ma anche dalle tante grandezze. È un paese dove si apprende come poi il merito paghi. Io ho la fortuna di lavorare a Sky Tg24, che per fortuna l’ha sempre riconosciuto, e quindi permettimi di ringraziare Sky, perché sono undici anni, che mi avete dato la possibilità di raccontare prima l’Europa, poi l’America. Però continueremo sempre a essere su questa rete, su questo canale, con nuove avventure un po’ più italiane questa volta, un po’ più nostrane. Si torna a casa, ma se non fosse stato per Sky, per come ha creduto in me, per questa meritocrazia, che in questo paese (America, ndr) è la radice della forza, probabilmente non sarei il tipo di giornalista che sono oggi.

La Pancheri prima di congedarsi televisivamente, senza fare riferimento al proprio addio agli Usa, aveva parlato della sua esperienza professionale a Sky Tg24 in una diretta Instagram con Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, giornalista che segue come Giovanna Pancheri le vicende americane (entrambi sono usciti di recente nelle librerie con due libri sugli Stati Uniti):

È la redazione che mi ha mandata a fare la corrispondente a Bruxelles a 29 anni, non è una cosa banale.

Giovanna Pancheri, che si è distinta negli anni per bravura e professionalità, nonostante lasci la sede di corrispondenza dagli Stati Uniti di Sky Tg24, dove continuerà a coprire il territorio Marco Congiu, non lascerà il canale all news, in attesa di “nuove avventure un po’ più italiane”.