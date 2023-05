Sky Sport ha presentato ufficialmente gli eventi sportivi (nei quali saranno protagonisti gli azzurri) che andranno in onda nel corso della prossima estate. Per l’occasione, dal prossimo 11 giugno, Sky lancerà un nuovo canale, Sky Sport Summer, che sarà visibile sul canale 201 al posto del canale Sky Sport Uno.

Gli sport interessati saranno il calcio, la pallavolo, il basket, il nuoto, l’atletica leggera, la scherma, il rugby, l’equitazione, senza dimenticare i motorsport, con la Formula 1 e la MotoGP ancora nel pieno della stagione, e il tennis, con il terzo slam della stagione, il più prestigioso, ossia Wimbledon, e gli ATP Masters 1000.

Non mancheranno anche le produzioni originali di Sky Sport con una nuova puntata di Federico Buffa Talks, con protagonista il campione olimpico Filippo Tortu, e Il mio Ali: omaggio a Gianni Minà, in onda il 3 giugno, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Muhammad Ali.

Dal 5 giugno, infine, appuntamento classico estivo con la prima puntata della nuova edizione di Calciomercato – L’Originale, condotto da Alessandro Bonan, giunto alla ventesima edizione.

Oltre che su Sky, gli eventi saranno visibili anche in streaming su NOW.

Sky Sport Summer: gli eventi che andranno in onda

L’estate 2023 si aprirà con tre Nations League, con il calcio e con l’Italia di Roberto Mancini impegnata nelle UEFA Nations League Finals, dal 14 al 18 giugno, che vedranno in campo anche Croazia, Olanda e Spagna. Il primo impegno degli azzurri sarà contro la nazionale spagnola il prossimo 15 giugno.

Dal calcio passiamo alla pallavolo, con la FIVB Volleyball Nations League, con l’Italia maschile campione del mondo in carica che scenderà in campo per sfidare la Francia detentrice del titolo, il Brasile, gli Stati Uniti, la Polonia e Cuba. A Danzica, in Polonia, sono previste le fasi finali del torneo (al via il 6 giugno), in programma dal 19 al 23 luglio.

Anche l’Italia della pallavolo femminile si presenterà alla FIVB Volleyball Nations League con il titolo da difendere. Il torneo inizierà domani, martedì 30 maggio. La fase finale, invece, si terrà ad Arlington, negli Stati Uniti, dal 12 al 17 luglio.

Dalle Nations League, passiamo agli Europei che saranno 4.

Dal 15 al 25 giugno, invece, si terrà il FIBA Women’s Eurobasket, l’europeo femminile di basket che si svolgerà in Israele e Slovenia.

La pallavolo tornerà protagonista anche con i campionati europei femminili, dal 15 agosto al 3 settembre, e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno in Italia, tranne la Final Four femminile che si terrà a Bruxelles.

Per gli appassionati di equitazione, invece, dal 29 agosto al 3 settembre, ci saranno i FEI Jumping European Championships 2023, i campionati europei di Salto Ostacoli.

Dagli Europei passiamo ai Mondiali.

Si partirà con il nuoto: dal 14 al 30 luglio, a Fukuoka, in Giappone, infatti, si terranno i Campionati Mondiali World Aquatics, un evento che metterà in palio 76 titoli mondiali, con l’Italia che proverà a confermarsi una potenza mondiale con Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo e tanti altri.

Prima del nuoto, però, dal 14 luglio, i protagonisti saranno i campioni dei tuffi, come gli azzurri Chiara Pellacani e Matteo Santoro e Giorgio Minisini. Nella prima settimana, ci sarà anche il nuoto in acque libere con Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e una squadra italiana competitiva anche nel settore femminile.

Dal 16 al 29 luglio, infine, saranno impegnati anche il Settebello e il Setterosa per i mondiali di pallanuoto.

Dal nuoto passiamo alla scherma: dal 22 al 30 luglio, infatti, avranno inizio i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica Milano 2023. La massima kermesse iridata tornerà in Italia dopo 12 anni.

Dal 19 al 27 agosto a Budapest, invece, si terranno i Campionati del mondo di atletica leggera, che vedrà protagonisti Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Elena Vallortigara, Yeman Crippa, Larissa Iapichino, Massimo Stano e Antonello Palmisano.

Per il basket, invece, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine).

Il quinto appuntamento mondiale dell’estate, infine, sarà la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli azzurri che saranno impegnati in Francia.

Da segnalare, anche la Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre), che per la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, vicino Roma.