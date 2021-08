Sky Sport 2021-2022: calcio, programmi e commentatori

Nonostante le decurtazioni dei diritti sui campionati di calcio e sulle Coppe, Sky Sport si promuove ancora come ‘La Casa dello Sport’ e presenta la sua offerta per la stagione televisiva 2021-2022. Con meno contenuti, si punta sul contenitore e così nuove grafiche, nuovi studi e anche nuovi volti per il commento degli eventi sportivi: su tutti spiccano Antonio Conte per la Champions League e Melissa Satta, che debutta accanto a Fabio Caressa in Sky Calcio Clube alla conduzione di Goal Deejay, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

Sky Sport 2021 – 2022, calcio

Partiamo dai Campionati di Calcio italiani: Sky trasmette 3 partite per ogni turno e (114 match in totale nella stagione) per la Serie A TIM, mentre ha i diritti per tutta la Serie BKT con i suoi 380 match stagionali cui si aggiungono playoff e playout, e della Serie C trasmette fino a 8 partite per ogni giornata su satellite e digitale terrestre).

Il calcio estero su Sky Sport comprende Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca e Premier League inglese. Della UEFA Champions League Sky trasmette 121 incontri a stagione e tutti i match di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League (anche grazie a Diretta Gol).

Sky Sport ha anche i diritti per la Serie A maschile e femminile di calcio a 5 per i prossimi due anni, per la nona edizione della FIFA Futsal World Cup 2021 (12 settembre-3 ottobre 2021), per la FIFA U20 Women’s World Cup 2022 e per la UEFA Youth League. Tutto fa numero.

La squadra di Sky Sport 2021-2022 accoglie l’ex CT della Nazionale Antonio Conte in veste di special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale.

Abbiamo accennato anche all’ingresso di Melissa Satta nel cast fisso di Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa la domenica sera con la partecipazione di Beppe Bergomi; altre new entry negli studi di Serie A Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin per guidare il pubblico di Sky nel posticipo del lunedì sera.

Veniamo alle conferme e alla programmazione: il cast dei commentatori è composto da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

Gli studi di Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League sono condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo.

Sky Calcio l’Originale, il sabato sera, è condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Billy Costacurta e Anne Laure Bonnet, che conduce anche una nuova rubrica, “Mondogol”, in onda tutti i lunedì e dedicata ai campionati esteri trasmessi da Sky Sport.

I pre e post gara del Campionato di Serie B sono curati da Marina Presello, mentre per gli studi del calcio internazionale c’è Federica Lodi.

Sky Sport 2021-2022, non solo calcio

Per i motori, nel menu Sky Sport 2021-2022 ci sono i Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, oltre a F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy. Torna anche l’Indycar Series a partire dalla stagione 2022.

Il Tennis è protagonista, col padel, di Sky Sport Tennis: in programma gli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), che saranno seguite con una copertura straordinaria live da Torino, oltre a una selezione di tornei ATP 500, ATP 250, alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano (9-13 novembre) e alla ATP Cup del prossimo gennaio, trasmessi grazie alla partnership con SuperTennis (HD su Sky, 212). Per il Padel, spazio al World Padel Tour 2021 con sei tornei Open tra cui il Sardegna Open (6-12 settembre), i Masters di Barcellona (13-19 settembre) e Buenos Aires (22-28 novembre), fino alla conclusione con il Madrid Master Final (16-19 dicembre).

Sky Sport NBA accoglie la stagione del basket USA dal 19 ottobre; nel frattempo in onda Turkish Airlines EuroLeague, la 7 DAYS EuroCup e l’EuroBasket 2022, l’AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022.

Tra gli altri eventi sportibvi in onda su Sky il Rugby con il Sei Nazioni dal 2022 e già subito con l’Autumn Nations Series, l’Heineken Champions Cup e l’European Challenge Cup 2021/22. Per il golf l’Augusta Masters, il PGA Championship, lo US Open e il The Open Championship.

Nell’anno Olimpico, vedremo l’atletica leggera con la Wanda Diamond League (diritti fino al 2023) con i due meeting che chiudono l’anno a Bruxelles (3 settembre) e Zurigo (8-9 settembre) e che si aggiungono a quelli del World Athletics Continental Tour Gold 2021. Tra i grandi eventi sportivi di Sky, anche la International Swimming League di nuoto, il baseball americano della Major League Baseball 2021 e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling 2021.

Sky Sport, Federico Buffa

Federico Buffa ha pronto un nuovo ciclo di storie americane per il suo #SkyBuffaRacconta. Ma non è l’unico narratore sportivo di Sky: Matteo Marani continua a raccontare le sue “Storie” (la prossima è su “L’ultimo giro di Ayrton”), Paolo Condò resta “Mister Condò”, mentre Giorgio Porrà torna con “L’Uomo della Domenica” e la novità “Sogni di gloria – Racconti di Sport”, dall’8 settembre.

Sky Sport 24

Non si spegne il canale all news che debutta con un nuovo studio pronto a ospitare tutti i Tg e anche gli approfondimenti, gli studi e le rubriche. Nel palinsesto confermati gli appuntamenti in striscia feriale come Il Calcio è servito, condotto da Cristiana Buonamano, Pomeriggio Sky Sport 24 con Sara Benci, Campo Aperto con Leo Di Bello, e 23, condotto quest’anno in alternanza da Federica Lodi e Davide Camicioli. Il Fantacalcio ha sempre il suo Fantashow con Mario Giunta, mentre la domenica si apre con Sunday Morning, condotto da Stefano Meloccaro, e continua con Anteprima Sky Calcio Club, preserale affidato a Dalila Setti. Alla conduzione ritroviamo Eleonora Cottarelli, conduttrice anche degli studi del tennis, Marco Demicheli, Federica Frola, Vanessa Leonardi, Alessandro Lupi, Roberta Noè, Luca Tommasini.