Con tre partite di Serie A a giornata in co-esclusiva con DAZN, è evidente la strategia di Sky di puntare su altri campionati europei, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, ma anche su altri campionati italiani come la Serie B, per quanto riguarda il pacchetto Calcio.

Oltre alla serie cadetta, Sky proverà ad allargare il proprio bacino d’utenza, puntando, per questa stagione, anche sul campionato di Serie C.

Sky trasmetterà in diretta fino a 8 partite di Serie C per ogni giornata, confermando la qualità tecnologica e la propria squadra dei telecronisti, per quanto concerne il racconto dei match.

Le partite del campionato di Serie C saranno disponibili, come scritto in apertura, per gli abbonati del pacchetto Calcio, via satellite e sul digitale terrestre.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky, ha così commentato l’acquisizione dei diritti di trasmissione:

Siamo felici di annunciare quest’acquisizione che ribadisce la vicinanza di Sky alla Lega Pro, un vero vivaio in cui crescono i talenti del futuro. Sky arricchisce così ulteriormente il suo Pacchetto Calcio, garantendo alla Serie C visibilità, affidabilità e qualità editoriale, con un racconto appassionato e competente, all’altezza delle grandi tifoserie e delle piazze importanti che compongono i tre gironi.

Sky: la Serie C 2021/22

Piccole tifoserie ma anche piazze importanti, quindi, per quanto riguarda il terzo livello del campionato italiano di calcio.

Quest’anno, tra le squadre che compongono i tre gironi della Serie C, infatti, troveremo molte società che, in passato, hanno calcato il palcoscenico della Serie A come Padova, Piacenza, Cesena, Modena, Pescara, Siena, Reggiana, Bari, Catania, Foggia, Messina, Palermo.

Anche i tifosi della Juventus risiedono tra i potenziali telespettatori grazie alla presenza della Juventus U23, la seconda squadra della società bianconera.

Per quanto riguarda il calcio ad altissimi livelli, invece, a Sky Sport non resta che puntare tutto sul pacchetto Sport che contiene le tre manifestazioni continentali per club, 121 partite su 137, a stagione, della Champions League, tutta la UEFA Europa League e la nuova UEFA Europa Conference League.