Oggi e domani, 28 e 29 gennaio 2022, andranno in onda su Sky Sport, i primi due appuntamenti stagionali per quanto riguarda l’atletica leggera.

Dopo il trionfo storico dei nostri atleti a Tokyo 2020 che ha risvegliato in molti italiani la passione per questo sport, Sky ha annunciato ufficialmente che i due principali circuiti mondiali di atletica, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold, andranno in onda rispettivamente fino al 2024 e al 2023.

Alla conferma dei precitati circuiti, si aggiunge anche la novità del World Athletics Indoor Gold Tour di cui Sky Sport detiene i diritti fino al 2023. In totale, Sky Sport trasmetterà 32 meeting di atletica leggera solo per quanto riguarda il 2022.

I primi due appuntamenti stagionali di atletica su Sky riguardano proprio il World Athletics Indoor Tour Gold (i meeting di Karlsruhe e di New York). Di seguito, trovate tutti i dettagli, oltre che il calendario completo dei tre circuiti.

Sky Sport, World Athletics Indoor Tour Gold 2022: calendario

Karlsruhe (Germania)

28 gennaio

Ore 20

In diretta su Sky Sport Arena

In streaming su NOW

Commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini

New York (Stati Uniti)

29 gennaio

Ore 20.30

In diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

In streaming su NOW

Commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini

New York (Stati Uniti) – 6 febbraio

Lievin (Francia) – 17 febbraio

Birmingham (Inghilterra) – 19 febbraio

Torun (Polonia) – 22 febbraio

Madrid (Spagna) – 2 marzo

Sky Sport, World Athletics Continental Tour Gold 2022: calendario

Miramar (Stati Uniti) – 9 aprile

Walnut (Stati Uniti) – 16 aprile

Los Angeles (Stati Uniti) – 30 aprile

Nairobi (Kenya) – 7 maggio

Tokyo (Giappone) – 8 maggio

Ostrava (Repubblica Ceca) – 31 maggio

Bydgoszcz (Polonia) – 3 giugno

Hengelo (Olanda) – 6 giugno

Turku (Finlandia) – 14 giugno

Szekesfehervar (Ungheria) – 8 agosto

Chorzow (Polonia) – 4 settembre

Zagabria (Croazia) – 11 settembre

Wanda Diamond League 2022: calendario

Doha (Qatar) – 13 maggio

Birmingham (Inghilterra) – 21 maggio

Eugene (Stati Uniti) – 28 maggio

Rabat (Marocco) – 5 giugno

Oslo (Norvegia) – 16 giugno

Parigi (Francia) – 18 giugno

Stoccolma (Svezia) – 30 giugno

Shanghai (Cina) – 30 luglio

Cina (sede da definire) – 6 agosto

Montecarlo (Monaco) – 10 agosto

Losanna (Svizzera) – 26 agosto

Bruxelles (Belgio) – 2 settembre

Zurigo (Svizzera) – 7-8 settembre