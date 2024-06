Conferenza Spalletti, Sky Sport 24 va in pubblicità mentre il ct risponde all’inviato Sky

Più di quaranta minuti di conferenza stampa seguita in diretta, senza interruzioni. Poi la pubblicità, lanciata nel momento meno opportuno. Domenica, all’ora di pranzo, Sky Sport 24 ha riportato le dichiarazioni di Gabriele Gravina e Luciano Spalletti all’indomani della cocente eliminazione dell’Italia dall’Europeo.

Tutto è filato liscio, fino al momento in cui ha preso la parola Peppe Di Stefano, inviato proprio di Sky, che si è rivolto sia al presidente della Federazione che al commissario tecnico. Al primo, il giornalista ha chiesto come mai gli azzurri siano capaci di primeggiare dall’under 15 all’under 20, salvo poi incepparsi una volta che si sale di livello, mentre dall’allenatore voleva sapere se la scorsa fosse stata la notte più complicata della sua vita sportiva.

Se nel caso di Gravina Sky ha mandato in onda la replica per intero (“abbiamo rilanciato le seconde squadre, ma abbiamo delle squadre Primavera col 100% di stranieri”, ha affermato), quando la palla è passata al mister toscano si è rientrati frettolosamente in studio per andare ‘a nero’.

Una vera e propria beffa per Di Stefano, penalizzato rispetto agli altri colleghi – anche della concorrenza – che avevano al contrario ottenuto ampia copertura da parte di Sky. E così, per conoscere la replica di Spalletti, ci si è dovuti accontentare, qualche minuto dopo, della semplice trascrizione del live disponibile sul sito della rete.

“La mia vita è stata tutta complicata – ha spiegato l’ex allenatore del Napoli – a volte è complicato anche gestire delle vittorie. Pacche sulle spalle ne ho ricevute tantissime, mi sono fatto migliaia di amici, quella più evidente è la telefonata di Matilde (la figlia, ndr). Quella supera tutto”.