Formula E: nel 2021 e nel 2022, andrà in onda su Sky

La Formula E sbarca su Sky Sport dove andrà in onda per le prossime due edizioni. La corsa automobilistica riservata a monoposto con motori elettrici, quindi, va ad arricchire l’offerta Motori di Sky Sport che comprende già la Formula 1, la MotoGP, la Superbike e la MotoE.

Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E avrà inizio il prossimo 26 febbraio con l’E-Prix di Dirʿiyya, in Arabia Saudita, che consisterà in una doppia gara, in onda il 26 e il 27 febbraio, in diretta, dal circuito cittadino di Dirʿiyya.

La terza gara di quest’edizione del mondiale di Formula E si terrà a Roma, con E-Prix di Roma che si terrà il prossimo 10 aprile, nel circuito cittadino dell’EUR.

La settima edizione del campionato mondiale di Formula E sarà la prima che si svolgerà sotto l’egida della FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile, e vedrà scendere in pista 12 team, 24 monoposto e 24 piloti.

Guido Meda, vicedirettore Sky Sport a capo della redazione Motori, ha commentato con soddisfazione questo nuovo accordo:

Siamo felici di accogliere e di raccontare sui nostri canali un altro grande evento motoristico. Dopo l’arrivo della MotoE e insieme ai mondiali di F1, MotoGP, SBK, la Formula E completa la nostra offerta e testimonia anche la grande attenzione che Sky rivolge all’elettrico e ai temi della sostenibilità. Questa novità, a poco più di un mese dalla partenza della nuova stagione dei motori, garantisce tante ore di diretta con gare spettacolari, alle quali affiancheremo approfondimenti che cercheremo di fare con passione, con competenza dei nostri talent e con la qualità tecnologica che rende le corse belle da vedere, divertenti e facili da capire.

Ricordiamo che, per quanto riguarda la copertura televisiva dell’evento, dal 2017, la Formula E è andata in onda sulle reti Mediaset per tre edizioni. L’accordo, nel 2018, fu prolungato fino al 2023 ma, come annunciato, la Formula E è passata su Sky prima della scadenza di quest’accordo.