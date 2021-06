Dall’11 giugno all’11 luglio 2021, Sky trasmetterà tutti i 51 match di UEFA Euro 2020, la sedicesima edizione dei campionati europei di calcio, di cui la programmazione è stata presentata ufficialmente oggi.

UEFA Euro 2020, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso, sarà un europeo itinerante, che coinvolgerà 11 città europee (Amsterdam, Budapest, Bucarest, Copenaghen, Baku, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia), dalla partita inaugurale di Roma alla finale che si giocherà a Londra. Ad Euro 2020, prenderanno parte 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno.

Tutti gli incontri andranno in onda in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. In occasione di match in contemporanea, sarà disponibile Diretta Gol. Tutti i match saranno trasmessi anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Sarà possibile seguire le partite anche in mobilità con Sky Go.

Gli approfondimenti andranno in onda dalle ore 8 fino a mezzanotte inoltrata, in diretta su Sky Sport 24 e sui canali delle partite, con i pre e i post-partita, dedicati all’Italia e a tutte le altre partite del torneo.

Euro2020 Show

Sky, Euro 2020: le partite dell’Italia

Le partite dell’Italia avranno un palinsesto speciale, con gli studi condotti da Alessandro Bonan, che introdurranno e commenteranno, con gli ospiti, le prestazioni della nostra Nazionale.

I match dell’Italia, riguardanti la fase a gironi, sono i seguenti: Turchia-Italia (11 giugno alle ore 21), Italia-Svizzera (16 giugno alle ore 21) e Italia-Galles (20 giugno alle ore 18).

Le presenze fisse in studio saranno Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Sandro Piccinini, con Fabio Capello e Gianluca Di Marzio, in collegamento dalla “Sky Platform” all’Olimpico.

In studio, ci saranno anche alcune calciatrici della Nazionale azzurra, come Cristiana Girelli, Laura Giuliani e Valentina Giacinti.

Le telecronache delle partite degli azzurri saranno affidate a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con tre inviati che saranno al seguito della nazionale: Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.

Oltre al nuovo studio centrale, Sky seguirà UEFA Euro 2020 da uno spazio panoramico allestito al Pincio, a Roma, da una postazione a Casa Azzurri, il quartier generale della Nazionale a Roma, da Coverciano, e, per quanto riguarda la fase finale dell’europeo, da Wembley, a Londra.

Sky, Euro 2020: la programmazione di Sky Sport 24

Sky Sport 24 riserverà un palinsesto speciale dedicato all’europeo.

Per tutta la durata del torneo, la “giornata tipo” di Sky Sport 24 sarà la seguente:

– ore 8, news ed Euromix, per rivivere il meglio della giornata precedente;

– ore 10, Euro Today, con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli;

– ore 13, L’Europa è servita, con Cristiana Buonamano, che si alternerà con Vanessa Leonardi;

– ore 15, Euro Pomeriggio, con Sara Benci;

– i pre e i post-partita dei match delle ore 15 e delle ore 18, che vedranno alternarsi Mario Giunta e Federica Lodi;

– i pre e i post-partita dei match delle ore 21, che, invece, vedranno alternarsi Anna Billò e Leo Di Bello;

– ore 23:45 (se non ci sono partite, dalle ore 23), Calciomercato – L’Originale, dal 7 giugno, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Sky, Euro 2020: le produzioni originali

In occasione degli Europei, torneranno anche le produzioni originali di Sky Sport, disponibili anche on demand e su NOW, affidate alla squadra di narratori composta da Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta), Paolo Condò (Mister Condò), Matteo Marani (Storie) e Giorgio Porrà (L’Uomo della Domenica).

Tra i programmi già in onda, troviamo Megastadium, dedicato alla costruzione e all’architettura degli stadi che ospiteranno gli Europei, e #SkyJukebox Speciale Euro, un’occasione per rivivere gli Europei di calcio del passato grazie alle richieste dei telespettatori.

Dal 7 giugno, andranno in onda Euro Top Gol, con i 7 gol più belli della storia degli Europei e 7 profili di grandi protagonisti del calcio europeo, e L’Uomo della Domenica – Discorso sue due piedi: “Azzurrando”, il racconto di Giorgio Porrà dedicato alla storia dell’Italia agli Europei (con il contributo di Dino Zoff, campione d’Europa nel 1968, unico europeo vinto dagli azzurri),

Dal 9 giugno, andranno in onda i tre episodi di Mister Condò – Speciali Europei, con Paolo Condò che rivivrà tre grandi partite degli azzurri agli Europei insieme a Francesco Toldo, Cesare Prandelli e Antonio Conte.

Dal 17 giugno, invece, andrà in onda Storie di Matteo Marani – “Il rosso e il nero, 1969”, dedicato al Milan campione del mondo nel 1969, un anno dopo la vittoria degli azzurri agli Europei.

Dal 20 giugno, invece, andrà in onda #SkyBuffaRacconta – Van Basten ’88, dedicato a Marco Van Basten e al suo gol in Olanda – URSS, tra i gol più belli della storia del calcio, e Sports Gear, dedicato alla maglia azzurra, ispirata al Rinascimento, che la Nazionale indosserà in questo europeo.

Sky, Euro 2020: Outraged

Outraged è un documentario prodotto dalla UEFA, del quale Sky ha curato la versione italiana, in onda dal 10 giugno.

Alcuni dei più grandi nomi del calcio del passato e del presente, come Paul Pogba, Nadia Nadim, Megan Rapinoe, Moise Kean, Dejan Lovren, Olivier Giroud, Shanice van de Sanden, Tyrone Mings, Juan Mata, Guram Kashia e Kalidou Koulibaly, hanno condiviso, in Outraged, le loro esperienze personali riguardo questioni come razzismo, esclusione e discriminazione.