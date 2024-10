Six Kings Slam 2024: tabellone, dove vederlo, partecipanti, quando gioca Sinner

Tutte le informazioni sul torneo di tennis Six Kings Slam al quale parteciperà anche Jannik Sinner. Ecco dove vederlo in diretta tv

Il Six Kings Slam 2024 è un torneo esibizione che vedrà protagonisti sei tra i più forti tennisti al mondo tra i quali Jannik Sinner, attualmente numero 1 nel ranking ATP. Il torneo si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita. Non essendo un torneo organizzato dall’ATP, non ci sarà alcun cambiamento per quanto riguarda il ranking.

Di seguito, tutte le informazioni per seguire il torneo in diretta tv.

Six Kings Slam 2024: quando inizia

Il torneo Six Kings Slam si giocherà dal 16 al 19 ottobre 2024.

Six Kings Slam 2024: dove vederlo

Il torneo Six Kings Slam verrà trasmesso da Sky, da DAZN in modalità gratuita e da SuperTennis, visibile sul canale 64 del digitale terrestre, in chiaro.

Six Kings Slam 2024 su Sky

Al commento, ci sarà la squadra di telecronisti di Sky Sport guidata da Elena Pero e Luca Boschetto.

Mercoledì 16 ottobre

Quarti di finale

Sinner-Medvedev

In diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle ore 18.30

Alcaraz-Rune

In diretta su Sky Sport Uno e NOW non prima delle ore 20

Giovedì 17 ottobre

Semifinali

Djokovic-vincente Sinner-Medvedev

In diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle ore 18.30

Nadal-vincente Alcaraz-Rune

In diretta su Sky Sport Uno e NOW non prima delle ore 20

Sabato 19 ottobre

Finali

Finale 3°/4° posto

In diretta su Sky Sport Tennis e NOW dalle ore 18.30

Finale 1°/2° posto

In diretta su Sky Sport Tennis e NOW non prima delle ore 20

Six Kings Slam 2024 su DAZN

I telecronisti saranno Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi.

Mercoledì 16 ottobre

ore 18:30

Quarti di finale | Medvedev-Sinner, Rune-Alcaraz

Giovedì 17 ottobre

ore 18:30

Semifinali

Sabato 19 ottobre

ore 18:30

Finale 3°/4° posto e Finale

Six Kings Slam 2024 su SuperTennis

Di seguito, la programmazione di SuperTennis:

Mercoledì 16 ottobre, ore 18.30: Daniil Medvedev – Jannik Sinner

Mercoledì 16 ottobre, non prima delle 20: Holger Rune – Carlos Alcaraz

Giovedì 17 ottobre, ore 18.30: Novak Djokovic – Medvedev/Sinner

Giovedì 17 ottobre, non prima delle 20: Rafael Nadal – Rune/Alcaraz

Sabato 19 ottobre, ore 20: finale

Six Kings Slam 2024: quando gioca Sinner

La prima partita che vedrà protagonista Jannik Sinner, valida per i quarti di finale, si giocherà mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 18:30. L’avversario sarà Daniil Medvedev.

Six Kings Slam 2024: partecipanti

I sei tennisti partecipanti al torneo sono il nostro Jannik Sinner, Daniil Medvedev, il tennista danese Holger Rune, i tennisti spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal (alle sue ultime apparizioni in carriera prima del ritiro) e il tennista serbo Novak Djoković.

Six Kings Slam 2024: tabellone

Il Six Kings Slam è un torneo ad eliminazione diretta.

Mercoledì 16 ottobre: Quarti di finale

Daniil Medvedev vs Jannik Sinner

Holger Rune vs Carlos Alcaraz

Giovedì 17 ottobre: Semifinali

Novak Djoković vs vincente Medvedev/Sinner

Rafael Nadal vs vincente Alcaraz/Rune

Venerdì 18 ottobre 2024: giorno di riposo

I tennisti non giocheranno a causa di una regola ATP stando alla quale i giocatori non possono competere per tre giorni consecutivi in ​​un’esibizione.

Sabato 19 ottobre 2024: Finali

Finale per il 3° posto

Finale

Six Kings Slam 2024: dove si gioca

Il torneo si gioca alla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita.

Six Kings Slam 2024: montepremi

Ogni tennista in gara riceverà un premio minimo di 1.500.000 dollari. Il vincitore conquisterà un montepremi pari a 6 milioni di dollari, il premio più grande nella storia del tennis.