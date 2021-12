La storia dell’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre è pronta a tornare in tv: dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo, Sissi torna ad essere protagonista di una miniserie. Succede grazie al canale tedesco Rtl, che ha realizzato in questo 2021 una serie tv evento attesissima anche in Italia, dove andrà in onda su Canale 5. Siete pronti a tornare a sognare con Sissi? Fatevi trovare preparati e proseguite nella lettura!

Sissi serie tv 2021, quando esce?

L’attesa è tanta, ma i telespettatori non devono aspettare molto: in Germania Sissi (titolo originale “Sisi”) va in onda in tre serate il 28, 29 e 30 dicembre 2021, ma sarà messa a disposizione della piattaforma Rtl+ a partire dal 12 dicembre.

Ed in Italia? Mediaset per ora non ha annunciato ancora una data definitiva di messa in onda della serie, ma l’intenzione è quella di mandare in onda Sissi a breve distanza dalla messa in onda tedesca, quindi molto probabilmente tra fine 2021 ed inizio 2022, magari proprio durante le festività natalizie.

Sissi serie tv 2021, la trama

La serie tv racconterà la vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria (Dominique Devenport), nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria. Nonostante tutti la conoscano come principessa Sissi, in realtà non fu mai né principessa né soprannominata Sissi. La produzione tedesca manterrà ovviamente il soprannome, ma si baserà su fatti storici realmente accaduti.

La serie partirà dagli anni dell’adolescenza della futura imperatrice, per raccontare la sua storia d’amore con l’Imperatore Francesco Giuseppe I (Jannik Schümann), che ha sposato. Nel corso degli episodi, ci si concentrerà non solo sui momenti di gioia della protagonista, ma anche sui dolori che dovette affrontare, come la perdita di due figli e la solitudine che, via via, si è impossessata di lei.

Sissi serie tv 2021, cast

Il compito di interpretare la futura Imperatrice, portata alla ribalta del mondo dello spettacolo da Romy Schneider, sarà l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann, che in Germania ha già lavorato in numerosi film-tv ed in alcune serie, tra cui Tribes of Europa.

Oltre a loro, troveremo David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy) Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e l’italo-francese Giovanni Funiati (il conte Andrassy). Gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell, mentre alla regia c’è Sven Bohse. La produzione è di Sony House Picture per Rtl, mentre la distribuzione è di Beta Film.

Sissi serie tv 2021, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della serie tv sono sei. In Germania andranno in onda due per serata, modalità che potrebbe essere applicata anche in Italia. Rtl, prima ancora della presentazione ufficiale della serie a Canneseries, ha inoltre confermato che Sissi avrà una seconda stagione.

Sissi serie tv 2021, dov’è stato girato?

Le riprese si sono tenute tra aprile ed agosto 2021; numerose le location, che hanno raggiunto la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, l’Austria, l’Ungheria, oltre che ovviamente la Germania. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo. Tra le altre location anche la residenza di Würzburg. Alcune riprese sono state effettuate anche in Italia, in Piemonte.

Sissi serie tv 2021, dove vederlo?

E’ possibile vedere Sissi durante la messa in onda televisiva su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sul sito si potranno anche rivedere gli episodi. A questo link la pagina ufficiale della serie.