Da due anni a questa parte è uno degli appuntamenti delle feste di Canale 5, e chissà che non lo sia anche per il Natale 2023. Stiamo parlando di Sissi, la serie tv evento che ha debuttato nel 2021 in contemporanea in Germania ed in Italia, la cui seconda stagione si conclude con gli ultimi due episodi in onda mercoledì 4 gennaio 2023. Ma Sissi 3 ci sarà?

Sissi 3, cosa sappiamo sulla terza stagione

A differenza della seconda stagione, che era stata rinnovata dalla rete tedesca RTL prima ancora delle messa in onda della prima, la terza non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, questo nonostante in Germania i sei episodi del secondo ciclo della serie siano stati trasmessi il 27 e 28 dicembre 2022.

Va però detto che la storia dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria-Ungheria (Dominique Devenport) è davvero molto lunga e ce c’è ancora tanto da dire. L’ultimo episodio della seconda stagione è ambientato tra il 1866 ed il 1867, concludendosi con l’incoronazione di Franz (Jannik Schümann) con Sissi al suo fianco.

Della storia di Sissi dobbiamo ancora vedere, ad esempio, i suoi problemi di salute legati ad una forma di anoressia nervosa, ma anche la nascita dell’ultima figlia, Maria Valeria, considerata da tutti la prediletta di Sissi. E poi, andando avanti nel tempo, il tragico epilogo del 1898, con l’assassinio da parte dell’anarchico italiano Luigi Lucheni. Insomma, narrativamente parlando ci sono ancora una trentina d’anni da raccontare.

Sissi, gli ascolti in Germania e in Italia

Le foto di Sissi 2, la seconda stagione della serie tv su Canale 5 Guarda le altre 12 fotografie → A frenare RTL su un rinnovo immediato della serie, c’è però la questione ascolti. La seconda stagione, in Germania, ha avuto ascolti buoni, ma in calo rispetto alla prima, che aveva superato i 2 milioni di telespettatori. Il primo episodio della seconda stagione, su RTL, è stato seguito da 1,4 milioni di telespettatori; mentre gli altri due da 1,3 milioni.

Un calo fisiolgico, che ha riguardato anche l’Italia: se la prima stagione aveva infatti avuto ascolti intorno ai 3 milioni di telespettatori con share sempre superiore al 14%, i primi quattro episodi della seconda non sono andati oltre i 2,3 milioni di persone e il 13% di share.

C’è, però, da considerare anche la visione streaming: in questo caso, Sissi 2 è stato un successo per RTL+, la piattaforma del network tedesco, con il miglior debutto di sempre per una nuova stagione. Non sono invece noti i numeri relativi a Mediaset Infinity, dove è possibile vedere sia la prima che la seconda stagione.