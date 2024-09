Sinner-Fritz, il tennista azzurro giocherà la finale di uno Slam per la seconda volta in questa stagione: ecco dove vedere il match in diretta.

Sinner-Fritz, finale US Open 2024: dove vedere in diretta il match

Jannik Sinner ha zittito le voci critiche e le polemiche delle ultime settimane, raggiungendo la finale di uno Slam per la seconda volta in questa stagione (e anche nella sua carriera), dopo la vittoria nell’Australian Open.

Il tennista altoatesino, infatti, questa sera, domenica 8 settembre 2024, giocherà la finale dello US Open, quarto e ultimo Slam di questa stagione prima delle ATP Finals, contro il tennista statunitense Taylor Fritz, attuale numero 12 al mondo.

Con la finale dello US Open conquistata da Sinner, per la prima volta un tennista italiano raggiunge l’ultimo atto dello Slam che si gioca sui campi dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York. Nel tennis femminile, da citare ovviamente la storica finale tutta italiana del 2015 tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci (con vittoria della Pennetta).

Il tennista numero uno al mondo, inoltre, è l’unico ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in tutti gli Slam di questa stagione (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Sinner giocherà la finale di questo US Open (che per quanto riguarda il tennis azzurro ha già visto la vittoria della coppia Sara Errani-Andrea Vavassori nel doppio misto) dopo aver battuto i tennisti statunitensi Mackenzie McDonald e Alex Michelsen nei primi due turni, l’australiano Christopher O’Connell al terzo turno, lo statunitense Tommy Paul al quarto turno, Daniil Medvedev ai quarti di finale e il britannico Jack Draper alle semifinali.

Il bilancio dei precedenti con Fritz è di assoluta parità: un match vinto e uno perso.

Di seguito, trovate tutti i dettagli per seguire la finale dello US Open 2024 in diretta.

Sinner-Fritz, finale US Open 2024: dove vederla, orario

La finale tra Sinner e Fritz sarà visibile in diretta e in chiaro su Supertennis, visibile sul canale 64 del Digitale Terrestre.

Il match andrà in onda domenica 8 settembre 2024 a partire dalle ore 20.

Per quanto riguarda lo streaming, Supertennis è visibile anche sul sito ufficiale del canale e sulla piattaforma SuperTenniX.

Sinner-Fritz andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Elena Pero e Stefano Pescosolido.