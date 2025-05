Simona Ventura: ultime notizie, chi è, età, biografia

Dal piccolo schermo alle passerelle, dai reality ai palcoscenici più importanti del mondo dello spettacolo: Simona Ventura è certamente una delle personalità più vivaci, determinate e riconoscibili della televisione italiana.

Una carriera lunga oltre 30 anni, durante i quali ha affrontato emittenti, generi e ruoli differenti, diventando un’icona assoluta della cultura pop televisiva. Ma vediamo meglio tutti i dettagli più importanti sulla sua vita e sui suoi primi passi in tv.

Simona Ventura: dagli esordi al successo

Nata il primo aprile del 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e cresciuta a Chivasso, in Piemonte, la Ventura ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’80. Dopo il diploma all’Istituto Superiore di Educazione Fisica ha cominciato a lavorare come contabile fino a quando non ha scoperto che a pagarle lo stipendio era in realtà la madre.

Il suo trampolino di lancio per la tv sono stati i concorsi di bellezza: da Miss Italia a Miss Universo. Infine è approdata in tv come valletta, affiancando Giancarlo Magalli in Domani Sposi (1988) e poi diventando inviata per Domenica In e Domenica Sportiva.

Il grande successo è arrivato negli anni ’90 con il passaggio a Mediaset, dove la Ventura è diventata presenza fissa e amatissima in programmi come Mai dire Gol, Le Iene, Zelig e Scherzi a parte. Nel 2001 è tornata in Rai per guidare Quelli che il calcio, mentre nel 2003 è passata alla conduzione de L’Isola dei Famosi, reality che le ha regalato un’enorme popolarità nonostante il flop del Festival di Sanremo 2004 di cui è stata conduttrice.

A distinguere la Ventura dalle altre conduttrici è sempre stata la sua vena autoironica e il suo stile diretto. Col tempo ha saputo evolversi, passando dai talent show e reality come X Factor e Temptation Island a programmi d’intrattenimento come Citofonare Rai 2, che ha condotto anche quest’anno (stagione 2024-2025) con l’amica Paola Perego.

Vita privata

Simona Ventura è stata sposata con l’ex calciatore Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). Dopo la separazione, avvenuta nel 2004, i due hanno mantenuto rapporti distesi, specie dopo l’aggressione subita dal figlio maggiore nel 2018.

Nel 2024 la Ventura ha scelto di allargare la famiglia adottando Caterina e dal 2018 è legata allo scrittore e conduttore Giovanni Terzi, padre di due figli avuti da una precedente relazione. I due si sono sposati nel 2024 poco dopo aver partecipato in coppia a Ballando con le Stelle.

Caduta e resilienza

La carriera di Simona Ventura non stata esente da momenti difficili. Dai contrasti con la Rai al (breve) passaggio a Sky, fino a esperienze professionali meno fortunate come il programma Ultima Fermata. Nel 2024 ha anche affrontato e superato una paresi facciale, che ha mostrato senza vergogna in tv, prendendo parte come al solito al programma Citofonare Rai 2.

Numerosi i riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della carriera, dal Telegatto al Premio Regia Televisiva. Si è anche messa alla prova al cinema (Fratelli coltelli, Vacanze di Natale a Cortina) e come scrittrice (Codice Ventura).

Nelle ultime settimane si è inziato a parlare di una sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2025 nel ruolo di opinionista (cosa che pare essere confermata) e sembra proseguirà il suo impegno a Citofonare Rai 2. La Ventura abita a Milano, nei pressi della Stazione Centrale, in una zona residenziale.