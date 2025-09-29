Simona Ventura, dove vive la conduttrice del Grande Fratello

Simona Ventura si prepara a tornare in televisione con il Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo 27 settembre. La conduttrice è senza ombra di dubbio un volto storico della tv italiana e il suo ritorno in Mediaset è una sorpresa che è stata molto gradita dal pubblico. Sposata con Giovanni Terzi, la coppia ha un meraviglioso appartamento a Milano, una casa da mille e una notte.

Basta vedere le immagini degli arredi e di come è strutturata la casa per rendersi conto subito che la Ventura non ha badato a spese per la sua dimora milanese. Capita spesso che la mostri sui social e così è possibile scorgere anche i dettagli più piccoli, si può dire subito che nulla è lasciato al caso.

La casa di Simona Ventura a Milano, l’arredamento minimal chic che piace

Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi hanno un meraviglioso appartamento nel centro di Milano, che si sviluppa su due livelli. Un immobile dall’arredamento minimal con chicche chic e pop che lo caratterizzando, rendendolo unico e fatto “su misura” della conduttrice. Il famoso volto televisivo possiede anche una casa a Porto Cervo, in Sardegna e a Liscia di Vacca, luogo che definisce spesso “il posto del cuore”.

Ma è a Milano che la Ventura ha deciso di vivere, del resto è qui che lavora. La casa è un’unione dei gusti di marito e moglie, divisa su due piani, a quello inferiore c’è una grande zona giorno, con studio, un ampio soggiorno e cucina e al piano superiore si trovano le stanze da letto. Il salotto è senza ombra di dubbio la parte della casa che la coppia frequenta di più, qui si trova un comodo divano, è diviso in più stanze, in cui si alternano arredi diversi. Le mura sono bianche e ci sono mobili black and white, ma non mancano i tocchi di colore, come le stampe pop appese alle pareti, o il trono di velluto rosso che dà un tocco originale.

La parte superiore si raggiunge con una moderna scala a chiocciola, come abbiamo detto in tutto l’appartamento ci sono dettagli originali, come i mori siciliani, le due statuette del presepe che rappresentano Simona Ventura e Giovanni Terzi e figure di animali in argento. Altra chicca vivace della casa, che rispetta lo stile del contrasto che si ritrova un po’ ovunque, sono le tende rosso fuoco. In casa c’è anche una pregiata vetrinetta dove la coppia conserva le bottiglie di vino più importanti.

La casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi è davvero originale, la coppia ha optato per il minimal moderno, senza rinunciare a dettagli più caldi e tradizionali. All’interno dell’appartamento non mancano opere di design, stampe pop e altre chicche che dimostrano l’amore di marito e moglie per l’arte moderna e contemporanea.