Simona Ventura: “Tommaso Zorzi? Spremuto troppo dopo il GF Vip. Ha talento ma poca esperienza in tv”

Simona Ventura, intervistata dal settimanale ‘Chi’ in edicola oggi, tra i tanti temi, ha commentato anche l’incessante ascesa di Tommaso Zorzi dopo il ‘Grande Fratello Vip 5’. Il vincitore dell’ultima edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini, negli ultimi tempi, imperversa in tv (come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’ e presenza fissa al ‘Maurizio Costanzo Show’), sul web (in qualità di padrone di casa de ‘Il Punto Z’), in radio (ospite di ‘Facciamo finta che’, il nuovo programma di Costanzo e Carlotta Quadri su R101).

Ecco il pensiero della conduttrice sulla giovane promessa dello spettacolo:

Tutto il bene possibile. Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntata a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo.

Simona Ventura apprezza l’Isola dei Famosi 15

La conduttrice, che, presto tornerà su Rai2, con le ultime puntate di ‘Game of Games’, in seconda serata, al martedì, ha rivelato di apprezzare l’adventure game di Canale 5, quest’anno, affidato ad Ilary Blasi: