Dici Silvio Berlusconi e dici televisione. Pensi alla tv del dietro le quinte, della pubblicità, dei programmi che hanno -nel bene e nel male- cambiato al società. Berlusconi ha sempre lavorato nel dietro le quinte delle sue televisioni, ma non ha mai negato di comparire anche davanti alle telecamere.

Con la sua discesa in politica nel 1994, Berlusconi è sempre più diventato non solo imprenditore e magnate dei media, ma anche personaggio. Un passaggio fondamentale nella sua storia, con tutte le conseguenze del caso: perché nel momento in cui il leader di Forza Italia è diventato a tutti gli effetti un membro della comunità politica, il suo fascino verso chi raccontava il mondo (o, meglio, l’Italia) e la sua società era inevitabilmente aumentato.

Personaggi Silvio Berlusconi è morto Mettiamo da parte tutte le parodie e i “Mi consenta” che vari imitatori (chi più, chi meno) hanno proposto fino ad oggi. Rappresentazioni di Berlusconi che fanno parte della satira e del “gioco”, se vogliamo definirlo così, di cui chi si butta nell’agone politico deve tenere conto. Poi, ci sono però le serie tv.

Silvio Berlusconi è stato uno dei leader italiani la cui popolarità è maggiormente uscita dai nostri confini per approdare all’estero con la sua carica di dichiarazioni e vicende giudiziarie che, inutile negarlo, hanno suscitato non pochi commenti. E con l’esplosione delle serie tv nel dopo-Lost, il personaggio Berlusconi non poteva passare inosservato anche là dove ogni argomento viene triturato, digerito e metabolizzato nelle proprie trame.

Silvio Berlusconi in South Park

Il primo “cameo” di Berlusconi nelle serie tv americane avviene in South Park, nell’episodio della tredicesima stagione “Pinewood Derby”, trasmesso nel 2009. Un’apparizione breve, in cui Berlusconi (all’epoca al suo secondo mandato da Presidente del Consiglio) viene mostrato insieme ad altri leader mondiali in quello che è un attacco alieno causato da una gara di macchinine.

Silvio Berlusconi in New Girl

Gli scandali legati Silvio Berlusconi (poi diventati inchieste e finiti anche in aule di tribunali) tengono sempre più banco, e fanno il giro del mondo. Siamo nel 2012, e nel ventunesimo episodio della comedy New Girl la protagonista Jess (Zooey Deschanel) avverte il coinquilino Nick (Jake Johnson) dell’arrivo della giovane figlia del suo attuale compagno.

Nel raccomandarsi di assumere un buon comportamento si fa scappare un “And no bringing home college girls, Berlusconi!”, traducibile in “E non portarti a casa ragazzine, Berlusconi!”, giocando sul fatto che negli Stati Uniti si diventa sì maggiorenni a 18 anni, l’età del college, ma fino a 21 anni si è limitati in varie attività, tra cui l’acquisto di alcol: adulti, ma molto giovani.

Il Bunga bunga in Scandal

Ricordate il bunga bunga? L’espressione è iniziata a circolare nel 2010, diventando di uso comune per indicare i festini che si sarebbero tenuti nelle ville dell’allora Premier Berlusconi. Uno scandalo che una serie di nome Scandal non poteva non citare. Ecco che, allora, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Italia, all’interno della serie protagonista lui stesso di uno scandalo sessuale con la protagonista, viene annullato perché “il Presidente non può andare nel Paese del Bunga bunga e rispondere a domande sulla sua vita sessuale davanti al Papa”.

Silvio Berlusconi in 1993 e 1994

L’ascesa politica di Silvio Berlusconi diventa poi una delle trame raccontata nell’italianissima saga di 1992, la serie tv prodotta da Sky da un’idea di Stefano Accorsi (che ne è stato anche il protagonista). Berlusconi viene introdotto in 1993, seconda stagione della trilogia, quando la sua discesa in campo è prossima. Sarà proprio Leonardo Notte (Accorsi), personaggio immaginario, a lavorare a fianco di Berlusconi nella pianificazione della sua discesa in campo.

Il suo ingresso in politica diventa poi centrale in 1994, ultima stagione della serie. Ad interpretare Berlusconi c’era Paolo Pierobon, reduce da Squadra Antimafia, in cui aveva interpretato il cattivo De Silva. A TvBlog l’attore aveva raccontato di aver “cercato ferocemente di trovare una dimensione privata di Berlusconi” e di aver provato a a stare lontano dalla “intossicazione parodistica” del personaggio.