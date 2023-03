Silo su Apple TV+: info, episodi e trama e data di uscita della nuova serie fantascientifica

Apple TV+ potrebbe avere tra le mani un piccolo gioiello fantascientifico destinato a conquistare gli spettatori e far discutere a lungo. Stiamo parlando di Silo, la nuova serie tv pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming targata Apple il 5 maggio 2023. Il perchè di tanto entusiasmo è da ricercare nel materiale originale, la serie di romanzi di fantascienza dello scrittore statunitense Hugh Howey conosciuta come la Trilogia del Silo. Di cosa parla e cosa possiamo aspettarci dalla nuova serie tv di Apple TV+?

Silo, la premessa della nuova serie tv di Apple TV+

In un momento in cui le ambientazioni distopiche sembrano essere tornate di moda, Silo catapulterà gli spettatori in un futuro postapocalittico in cui l’umanità si è rifugiata in un enorme Silo, una città sotterranea formata da più di cento piani, per sopravvivere.

La vita all’interno di questo silo gigante è regolata da rigidi rapporti gerarchici, con nascite controllate, rapporti extraconiugali proibiti, materie prime limitate e una serie di regole che non possono essere messe in discussione. Ma la storia che viene raccontata ai residenti del Silo corrisponderà alla verità? E cosa è successo alla Terra?

Tra le regole più restrittive c’è quella che vieta di parlare o anche solo pensare di poter uscire dal silo. Chiunque esprima il desiderio di capire cosa sia successo al pianeta viene mandato in superficie per pulire i sensori esterni, ma tutti quelli che mettono il naso fuori muoiono in pochi minuti a causa di gas tossici.

Sono queste le premesse della serie di romanzi e della prima stagione di Silo, creata per Apple TV+ da Graham Yost e diretta da Morten Tyldum.

Il cast della serie tv Silo

A guidare il cast di Silo c’è Rebecca Ferguson nei panni di Juliette, ingegnere dei livelli più bassi del silo alla ricerca di risposte sull’omicidio di una persona amata. Questa ricerca la porterà a scontrarsi con un mistero che va più a fondo di quanto la donna potesse immaginare. A completare il cast della serie ci sono nomi di rilievo come Tim Robbins, Rashida Jones, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash e David Oyelowo.

Quando uscirà Silo e quanti episodi sono previsti?

Il debutto di Silo è fissato da Apple TV+ per il 5 maggio 2023, giorno in cui verranno rilasciati i primi due episodi dei 10 che comporranno la prima stagione. I successivi 8 episodi saranno rilasciati ogni venerdì fino al gran finale del 30 giugno 2023.

Il trailer della serie