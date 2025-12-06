Sicilia Express, una favola dolce amara del nostro tempo: la satira sociale torna sul piccolo schermo con Ficarra e Picone

Se la paura è quella di perdere l’ispirazione, ogni artista attraversa momenti diversi in cui può rischiare di ritrovarla oppure smarrirla per sempre. L’estro è come un bagaglio a mano: lo puoi perdere, ma non può svanire del tutto. Lo sanno bene Ficarra e Picone che problemi di successo non ne hanno mai avuti, nel passato recente, ma convivono – come tutti i grandi artisti – con la paura di perdersi. Smarrire quelli che sono i propri valori artistici.

Non per mancanza di idee, ma per il rischio concreto di doversi adattare. Non hanno mai piegato la testa, né artisticamente, né professionalmente. Entrambi hanno sempre cercato di arrivare secondo i propri criteri, ora che ce l’hanno fatta sul serio non si svendono. Con queste premesse comincia Sicilia Express, una mini-serie su Netflix che arriva in streaming dopo il successo di Incastrati. La regia è sempre di Ficarra e Picone che, sentendosi ispirati, scelgono di essere anche interpreti protagonisti.

Sicilia Express, Ficarra e Picone tornano su Netflix

La forza del girato, però, è un’altra: risiede nella capacità, tutta loro, di mescolare satira sociale e impegno comune. Chi si aspettava di ridere semplicemente grazie alle battute del duo resterà deluso sin dai primi minuti dell’episodio iniziale. In Sicilia Express si ride, ma ogni battuta è una stilettata in pieno petto.

Definire pungenti Ficarra e Picone significa fargli un torto: non sono semplicemente ficcanti, restano amaramente chirurgici. La tracotanza non gli appartiene, ma la precisione sì. Anche nella dialettica. Quindi, ogni tipo di riferimento (a persone o fatti) non è puramente casuale. C’è uno studio dietro, rimandi ben precisi che chi legge i giornali (anche in minima parte) riesce a cogliere. Dunque, quella che si presenta apparentemente come una commedia familiare diventa spunto per mettere in risalto vizi e virtù di un intero Paese.

Risate e commozione

Sicilia Express è una favola dolce amara del nostro tempo che mette in risalto cicatrici e possibili speranze della collettività passando in rassegna stereotipi, luoghi comuni e false promesse che reciprocamente ciascuno di noi sceglie di fare per cercare di sopravvivere in mezzo all’incertezza. Non è solo una questione economica, diventa una piaga sociale, quella di trovare una propria dimensione in mezzo al mondo che cambia.

Sopravvivere a tutto questo diventa possibile soltanto con la satira sociale e un apporto, fondamentale, da parte di chi non rinuncia a farla mettendo in campo tutte le frecce a disposizione del proprio arco. Ficarra e Picone lo fanno anche con l’aiuto di un cast corale importante. Cinque episodi che volano via in un battito d’ali, oppure in un click – visto il contesto dello streaming – ma quello che rimane è una gran voglia di rimettere in discussione tutto.

Un cassonetto per cercare di cambiare l’Italia

Una risata alla volta, accompagnata da profonde riflessioni. La rivoluzione collettiva riparte dalla serialità televisiva, per chi riesce ad apprezzarla, e un cassonetto magico. La fiaba di Natale che non ti aspetti, lungo un filo rosso che unisce metaforicamente l’Italia intera partendo dalla Sicilia e arrivando in Lombardia.