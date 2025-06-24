“Si è spento a seguito di complicazioni dovute a un intervento chirurgico”. Lutto The Voice, morto Giorgio Biagioli

È scomparso all’età di 77 anni, noto attore e cantante, volto noto di The Voice. Il cordoglio da parte del mondo dello spettacolo

Deceduto presso l’ospedale di Frascati a causa di complicazioni sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. Originario di Camerino, tra le Marche e Roma, la sua figura è stata protagonista di una carriera poliedrica che ha attraversato oltre sei decenni di arte e spettacolo.

Giorgio Biagioli muove i primi passi nel mondo del cinema giovanissimo, debutta nel 1963 con Ercole sfida Sansone di Pietro Francisci. Negli anni si cimenta in varie pellicole, tra cui Panni sporchi (1996) di Mario Monicelli e L’ombra del giorno (2022) di Giuseppe Piccioni, accanto a Riccardo Scamarcio. Il suo ultimo impegno cinematografico è da ricordare in Elf Me (2023), una commedia con i Lillo & Greg.

Dietro la versatilità artistica, Giorgio Biagioli aveva alle spalle anche una formazione inaspettata. Ex insegnante d’inglese con studi alle spalle, ha saputo trasformare la passione in una professione solida, diventando un interprete di rara naturalezza, capace di spaziare tra registri e contesti diversi.

La partecipazione a The Voice Senior

La notorietà nazionale arriva nel 2020 grazie alla partecipazione a The Voice Senior. Sul palco di Rai Uno, in onda con Antonella Clerici, interpreta la celebre Il mondo di Jimmy Fontana, indossando il suo inseparabile cappello da marinaio – simbolo del suo passato nella Marina Militare e considerato un portafortuna.

Da debutto nel novembre 2020 sul palco di Rai 1, The Voice Senior si è imposto come un fenomeno televisivo che celebra il talento, il racconto e la resilienza di concorrenti over 60, offrendo loro una seconda – e spesso definitiva – occasione sotto i riflettori. Oltre al grande schermo e alla tv, Biagioli era un volto frequentissimo nei locali marchigiani, soprattutto allo storico Shalimar di Senigallia. Qui si esibiva in concerti avvolgenti, impersonando mitiche figure come Elvis Presley e Alberto Sordi, guadagnandosi il soprannome di “showman maceratese”. Motore delle sue esibizioni era proprio quel cappello da marinaio, compagno fedele delle sue serate live.

La sua morte ha colto di sorpresa colleghi, fan e amici. Tra i messaggi più toccanti, quello del musicista Pino Gulizia: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali … Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare”. Lo stesso figlio Umberto ha confermato la data del funerale, martedì 25 giugno nella Chiesa Collegiata di Montecassiano, città natale di Biagioli. Un addio a una vita di palcoscenico, con la speranza che, davvero, ovunque sia ora, possa continuare a cantare.