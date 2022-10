Su Apple Tv+ arriva Shantaram, la serie tv con Charlie Hunnam, storico protagonista di Sons of Anarchy, adattamento del romanzo autobiografico di Gregory David Roberts. La serie è co-creata, scritta e prodotta da Steve Lightfoot, che è anche showrunner; Hunnam oltre che protagonista è anche produttore. Il romanzo è stato pubblicato nel 2003 diventando da subito un fenomeno internazionale e attirando le attenzioni di Johnny Depp che a lungo ha pensato di poterlo trasformare in un film.

Shantaram, trama

Shantaram è una storia di trasformazione ancor prima che di redenzione. La serie ci trascina nella caotica Bombay degli anni ’80 dove approda Lin Ford, evaso da un carcere in Australia. In un’atmosfera che l’autore Lightfoot ha definito “Casablanca che incontra Trainspotting“, Lin apre una clinica abusiva dove aiutare gli abitanti dello slum in cui si è adattato a vivere e trova subito una rete di contatti con cui costruirsi una nuova vita. Appena arrivato incontra Prabhu che diventerà una sorta di guida fisica e spirituale della città. Karla, un’affascinante donna d’affari, lo aiuta a entrare in contatto con Abdel Khader Khan un criminale vecchio stampo con cui fare affari. Bar di Reynaldo è il cuore della nuova vita di Lin, il centro degli affari, degli incontri. Qui si imbatte in ogni genere di espatriato che come lui cerca una nuova vita: da Maurizio che traffica in eroina a Lisa, un’americana arrivata per cercare una rinascita spirituale ma finendo per diventare una drogata.

Lin non è un criminale. Piuttosto è un uomo tradito dalla sua stessa bontà e che ha così imparato l’arte di arrangiarsi per riuscire a sopravvivere alle diverse situazioni in cui si trova. Questo spirito avventuriero, che caratterizza un po’ tutta la carriera di Hunnam, è uno dei tratti caratteristici della serie, costruita sugli incontri e gli scontri di Lin nell’affascinante passato di Bombay.

Shantram, il trailer

Shantaram, il cast e i personaggi

Il protagonista di Shantaram è Charlie Hunnam che interpreta Lin Ford. Finito in prigione in Australia per una rapina cui non voleva nemmeno partecipare, arrestato mentre aiutava il poliziotto ferito dal suo complice, Lin coglie l’occasione di scappare proprio prima che la sua vita in carcere precipitasse definitivamente. Bombay per lui sarà una rinascita anche se il rischio che la sua vecchia identità torni a galla, è sempre presente.

Al contrario del romanzo che è tutto raccontato dalla prospettiva di Lin, nella serie tv gli altri personaggi hanno una loro esistenza autonoma. Vediamo quindi chi fa parte del cast e i ruoli che interpretano:

Charlie Hunnam è Lin Ford

Shubham Saraf è Prabhu

Fayssal Bazzi è Abdullah Taheri

Antonia Desplat è Karla Saaranen

Sujaya Dasgupta è Kavita

Luke Pasqualino è Maurizio Belcane

Elektra Kilbey è Lisa Carter

Elhham Ehsas è Sebastian Modena

Rachel Kamath è Parvati Patak

Matthew Joseph è Ravi

David Field è il detective Wally Nightingale

Shantaram, quante puntate sono?

La prima stagione di Shantaram è composta da 10 puntate.

Shantaram la programmazione

I primi 3 episodi di Shantaram saranno rilasciati il 14 ottobre 2022 in streaming su Apple Tv+, poi l’appuntamento sarà settimanale ogni venerdì fino al 16 dicembre.

Shantaram, la seconda stagione

Durante l’incontro con la stampa cui abbiamo avuto modo di partecipare, Steve Lightfoot ha sottolineato come abbiano raccontato solo un quarto del romanzo. Charlie Hunnam si è augurato di poter tornare a girare in India per la seconda stagione, visto che nella prima causa Covid, non l’hanno potuto fare. Insomma la volontà di realizzare una seconda stagione c’è, deve essere Apple ha dare la parola definitiva.

Shantaram, come vedere la serie in streaming

Per vedere la serie è necessario l’abbonamento ad Apple Tv+ che ha un costo di 4,99 € al mese con una prova gratuita di 7 giorni (chi acquista un nuovo dispositivo Apple ha la possibilità di attivare la piattaforma gratuitamente per un periodo limitato). Apple Tv+ oltre che sui dispositivi Apple è disponibile come app su Amazon Fire Tv, PlayStation, XBox, sul sito tv.apple.com, su alcune Smart Tv e su Sky Q.