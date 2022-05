Sex è un programma di genere talk show dedicato alla sessualità, condotto da Angela Rafanelli, che andrà in onda durante l’estate 2022, in seconda serata su Rai 3.

Il nuovo programma estivo della terza rete sarà un programma dove si farà divulgazione su tutto ciò che riguarda la sessualità. Al centro del programma, ci saranno le storie di ragazzi che si racconteranno, in maniera diretta e sincera, e si interrogheranno, confrontandosi con gli esperti che presenzieranno al talk show. Il tono del programma sarà leggero, con l’obiettivo di educare i più giovani, intrattenendo, in un’atmosfera informale e rilassata, e non lasciandoli in balia delle informazioni fuorvianti che potrebbero trovare sul web.

Il programma tratterà tutti gli argomenti inerenti al sesso, dai nuovi termini, come “gender fluid”, “metrosessualità” o “pansessualità” ad esempio, alle tematiche ancora sconosciute agli adulti, come l’inclusività o l’identità di genere.

Oltre agli esperti, saranno presenti anche ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo.

Sex è un programma prodotto per Rai 3 da Fenix Entertainment.

Come vedere Sex in tv e in streaming

La prima edizione del programma andrà in onda a partire da venerdì 5 agosto 2022, in seconda serata su Rai 3, ogni venerdì.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Sex: puntate

Le puntate della prima edizione del programma saranno 6.

Chi conduce Sex

La conduttrice del programma è Angela Rafanelli, che, in Rai, ha già condotto recentemente Linea Verde Estate, Linea Verde Radici, In viaggio con lei e ha lavorato come inviata a Quelli che il calcio e Domenica In.

In passato, Angela Rafanelli ha già condotto due programmi aventi la sessualità come argomento cardine: RED – Tutte le declinazioni del sesso, andato in onda nel 2008 su Current Tv, e Loveline, andato in onda su MTV nel 2010.

Durante la presentazione ufficiale dei programma Rai del prime time estivo, Angela Rafanelli ha definito questo programma, “necessario”: