Le serie TV turche conquistano il pubblico italiano e Mediaset punta sempre più all’offerta. Ma qual è il segreto di questo successo?

Dalla Turchia con amore: perché le serie fanno impazzire gli italiani

Un tempo confinate nei palinsesti estivi o in fasce orarie marginali, oggi le serie tv turche sono tra i contenuti più amati dal pubblico italiano. Mediaset ha costruito veri e propri pomeriggi tematici su Canale 5 con titoli come Io sono Farah, La forza di una donna e Tradimento, mentre Netflix arricchisce regolarmente il suo catalogo con novità come Lettere dal passato, Mezarlik e Ambizione. Ma cosa rende queste produzioni così irresistibili per lo spettatore italiano?

In parte la risposta sta nell’equilibrio perfetto tra sentimenti forti e dramma familiare, tra mistero e passione. Le “dizi”, come vengono chiamate in patria, raccontano storie semplici ma emotivamente intense, capaci di coinvolgere un pubblico ampio. E con protagonisti carismatici che hanno conquistato anche il mercato europeo.

Dalla Turchia con amore: le serie tv turche conquistano l’Italia

Le serie turche non inventano nulla di nuovo, ma riprendono in chiave moderna la struttura classica della soap opera, arricchendola con una cura visiva sempre più internazionale. Protagonisti bellissimi, amori impossibili, rivelazioni shock e una forte componente morale sono al centro di titoli come La rosa della vendetta, Segreti di famiglia o Endless Love. Ma accanto alla trama romantica, emergono anche elementi thriller, sociali e perfino noir.

Io sono Farah, ad esempio, è una dramedy che affronta temi come l’immigrazione clandestina, la criminalità organizzata e la malattia. Mezarlik parla di femminicidi e violenza di genere, Kubra riflette sul fanatismo religioso e il rapporto tra fede e tecnologia. Questa capacità di ibridare generi differenti, pur mantenendo un tono popolare e accessibile, è uno dei segreti del successo internazionale.

Le serie turche più amate del momento

Alcune delle serie turche attualmente in onda nei pomeriggi di Canale 5 o nelle piattaforme streaming stanno registrando un enorme successo in Italia (e non solo). Ecco i titoli che stanno facendo impazzire il pubblico diventando degli appuntamenti fissi e imperdibili.

Io sono Farah

È una dramedy che affronta temi come l’immigrazione clandestina, la criminalità organizzata e la malattia, con una protagonista forte e una storia d’amore tormentata. In onda su Canale 5, è una delle novità più seguite dell’estate.

Mezarlik

Serie crime disponibile su Netflix, mette al centro i femminicidi e la violenza di genere, raccontando il lavoro di un’unità speciale della polizia. Intensa, cruda, sociale.

Kubra

Un giovane uomo in crisi esistenziale inizia a ricevere messaggi da un’entità misteriosa online. Il confine tra fede, delirio e tecnologia sfuma in questo thriller psicologico su Netflix.

La forza di una donna

La storia di Bahar, madre single che combatte ogni giorno per la sopravvivenza dei suoi figli, ha commosso milioni di telespettatori. Un inno alla resilienza femminile.

Forbidden Fruit

Una delle più seguite su Canale 5, mescola intrighi, relazioni proibite e segreti di famiglia in un mix di glamour e melodramma che cattura l’attenzione.

Lettere dal passato

Una storia nostalgica e malinconica che intreccia presente e passato. Alcune lettere scritte vent’anni prima riemergono, cambiando la vita dei protagonisti. Disponibile su Netflix.

Can Yaman, ovvero come i divi turchi sono le nuove star globali

Non si può parlare di serie turche senza menzionare Can Yaman, autentico apripista e volto simbolo del fenomeno in Italia. Con Bitter Sweet e Mr. Wrong ha conquistato i cuori di milioni di telespettatrici, ma la sua fama ha superato la televisione, trasformandolo prima in testimonial pubblicitario, poi in personaggio da copertina e infine nel protagonista di fiction italiane come Viola come il mare. Accanto a lui, Demet Özdemir è diventata una delle attrici più amate grazie a DayDreamer e My Home My Destiny, mentre star come İbrahim Çelikkol, Kıvanç Tatlıtuğ e Birce Akalay dominano le produzioni Netflix.

Il divismo turco, costruito su un mix di bellezza fotogenica, presenza social e carisma, ha un forte impatto anche sul pubblico italiano, soprattutto quello femminile. I fan si moltiplicano, i contenuti generano engagement online, le community sono attivissime e le riviste seguono ogni mossa dei protagonisti.

Netflix vs Mediaset: due modi diversi di portare la Turchia in Italia

Mentre Mediaset punta su titoli romantici e lunghi, perfetti per la programmazione quotidiana, Netflix sperimenta con contenuti più corti, intensi e d’autore, in linea con gli standard della serialità internazionale. Questi ultimi mostrano infatti una Turchia più moderna e sofisticata, capace di parlare anche ai mercati occidentali più esigenti.

Eppure, entrambi i modelli funzionano. Perché dietro lo stile visivo e le strutture narrative, le serie tv turche rispondono a un bisogno profondo di intimità narrativa: raccontano storie personali, familiari, sentimentali. Parlano di valori, traumi e desideri. E per questo ci affascinano.

Soft power esotico e strategia culturale

Il boom delle serie tv turche non è solo un successo commerciale. È anche il frutto di una strategia politica precisa: dal 2007 a oggi, il governo turco ha investito massicciamente nel settore audiovisivo, trasformandolo in uno strumento di soft power. Oggi la Turchia è il terzo paese al mondo per esportazione di contenuti televisivi, dopo Stati Uniti e Regno Unito.

L’obiettivo è chiaro: promuovere una certa immagine del Paese nel mondo, conservatrice nei valori ma affascinante nelle forme. E anche se la censura interna limita i contenuti LGBTQ+ o politici, il successo delle “dizi” è trasversale: funzionano in America Latina, nei Balcani, in Medio Oriente e, ovviamente, in Italia.

Il pubblico italiano ama le emozioni forti

Ma perché queste serie funzionano così bene da noi? Innanzitutto, perché parlano la lingua dell’emozione. Il pubblico italiano, da sempre abituato alla fiction nazionalpopolare e alle storie di famiglia, trova nei prodotti turchi una prosecuzione naturale di gusti e abitudini di visione. L’amore è protagonista e chi ama programmi tv come Uomini e Donne e, soprattutto, Temptation Island, come fa a non innamorarsi delle dinamiche delle serie in questione?

C’è anche un fattore generazionale: chi ha amato Un posto al sole, Centovetrine o Elisa di Rivombrosa riconosce nei personaggi e nelle trame delle dizi una familiarità narrativa rassicurante. In più, le ambientazioni esotiche, le differenze culturali e il fascino del “lontano ma non troppo” contribuiscono a rendere le serie ancora più intriganti.

Serie turche: e se fosse il momento di prenderle sul serio?

Per anni liquidate come soap travestite, oggi le serie tv turche meritano un nuovo sguardo critico. Non solo per il successo che raccolgono, ma per ciò che raccontano: una società in trasformazione, le tensioni tra tradizione e modernità, il ruolo della donna, il peso delle scelte individuali.

Che siano romantiche o drammatiche, brillanti o cupe, queste serie stanno riscrivendo le regole della fiction internazionale. E stanno conquistando un posto fisso anche nella tv italiana. Non è solo una moda: è un cambio di paradigma. Come sempre, a parlare chiaro sono i numeri e gli ascolti in questo caso sono da capogiro. Ma a fare la differenza, alla fine, è il cuore degli spettatori.