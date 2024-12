Sky e Now, tutte le nuove serie tv in uscita a gennaio 2025

A gennaio 2025, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre alcune novità molto attese come l’arrivo di M – Il figlio del secolo. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a dicembre 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a gennaio 2025

Le serie tv di gennaio 2025 su Sky e NOW in streaming sono a marchio Sky Original. Sarà un mese fortemente “identitario” per la piattaforma che prova a fare affidamento principalmente sulle proprie forze per caratterizzare la sua offerta. Gennaio 2025 è finalmente il mese di M- Il Figlio del Secolo l’attesa serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati, presentata alla scorsa mostra del cinema di Venezia, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Arriverà anche Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 una Sky Original prodotta con Peacock. E poi arrivano i nuovi episodi di I delitti del BarLume, ormai un classico del gruppo Sky.

3 venerdì – Yellowstone s.5 (finale) Sky Atlantic

s.5 (finale) Sky Atlantic 5 domenica – Law & Order – Organized Crime (due puntate a settimana, 1a tv Sky) Sky Investigation

(due puntate a settimana, 1a tv Sky) Sky Investigation 10 venerdì – M – Il figlio del Secolo (due puntate a settimana) Sky Atlantic

(due puntate a settimana) Sky Atlantic 13 lunedì – I Delitti del BarLume s.12 (3 nuove puntate) Sky Cinema e Sky Serie

s.12 (3 nuove puntate) Sky Cinema e Sky Serie 21 martedì – I delitti della Bella di Notte – Moonflower Murders s.1 (due episodi a settimana) Sky Investigation

s.1 (due episodi a settimana) Sky Investigation 27 lunedì – Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (due puntate a settimana) Sky Atlantic

(due puntate a settimana) Sky Atlantic ogni martedì serata Chicago con Chicago Med s.10, Chicago Fire s.13 e Chicago PD s.12 su Sky Serie

s.10, s.13 e s.12 su Sky Serie ogni sabato Outlander s.7 su Sky Serie

M – Il figlio del Secolo – prima stagione – 10 gennaio

Diretta da Joe Wright, M – Il figlio del secolo è l’adattamento del romanzo di Scurati che racconta l’ascesa di Benito Mussolini dalla fondazione dei fasci italiani nel 1919 fino al discorso del gennaio del 1925 dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti che di fatto dà inizio alla dittatura. Oltre a raccontare il Mussolini politico e seduttore del malcontento di una parte della popolazione, ne racconterà il lato privato in particolare il rapporto con la moglie Rachele e con l’amante Margherita Sarfatti.

I Delitti del BarLume – dodicesima stagione – 13 gennaio

Tre nuove puntate per quella che è ormai diventato un classico di Sky I Delitti del BarLume la crime-comedy ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio e prodotta da Sky e Palomar. I tre nuovi episodi si intitolano Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici, i primi due diretti da Roan Johnson che è anche produttore creativo della serie e il terzo da Milena Cocozza.

Nelle tre puntate ci aspetta un Gino misteriosamente scomparso con una partita di diamanti e i Bimbi che provano a rintracciarlo. E poi Viviani che vuole evadere dalla sua prigionia e liberarsi dalle capre ereditate da Carmine; Pasquali che rincorre la sua Susanita e scappa dalle minacce di brutti ceffi colombiani; la Fusco e Tassone in missione in Montenegro alla ricerca della loro amata e odiata Anna Rusic; Cioni e Govoni da soli a Pineta con le loro gatte da pelare; Beppe e Tizi impelagati in una lotta all’ultimo scherzo contro Cosimo; Marchino lanciato finalmente nella sua carriera da trapper.

Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 – miniserie – 27 gennaio

Colin Firth e Catherine McCormack sono i protagonisti della miniserie Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103, tratta dal libro The Lockerbie Bombing: A Father Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph. Nel 1988 un attentato sul volo Pan Am 103 provocò la morte di 259 persone tra cui Flora la figlia di Jim e Jane Swire che per 30 anni hanno cercato la verità. Il volo esplose sopra Lockerbie una cittadina scozzese, 38 minuti dopo il decollo, provocando anche 11 morte tra i residenti della città.

Gennaio 2025 su Sky e NOW oltre le serie tv

Ogni giovedì su Sky e NOW prosegue l’appuntamento con Masterchef Italia, ogni domenica continua 4 Ristoranti, ma a proposito di cooking show il 22 gennaio arriva la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA con Gordon Ramsey. In occasione dell’arrivo del film la Zona d’interesse arriva su Sky documentaries il 25 gennaio, il documentario che racconta la storia vera di Rudolf Höss, considerato uno degli artefici dell’Olocausto, che per 3 anni e mezzo ha guidato il campo di Auschwitz.

Su Sky Arte il 1° gennaio ci sarà il documentario Picasso – un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo. Il 20 gennaio sullo stesso canale ci sarà La Nave dei Folli – Oltre la ragione che insieme a Carlo Lucarelli racconta lo stigma della diversità attraverso le vite di sei personaggi del passato considerati folli ma che forse erano solo dei visionari.

Su Sky Crime il 21 gennaio arriverà Le Recensioni del Killer, il documentario che ripercorre la storia del cosiddetto Amazon Review Killer perché per 13 anni ha compiuto omicidi lasciando come traccia recensioni on line in cui descriveva gli strumenti usati. Saman racconta, invece, la storia di Saman Abbas la 18enne pakistana, uccisa a Reggio Emilia dalla famiglia nel 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato.