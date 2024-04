Disney+, tutte le nuove serie in uscita a maggio 2024

A Maggio 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Maggio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a Maggio 2024

Il mese di maggio su Disney+ è ricco di novità che faranno felici gli abbonati, sia i più grandi che i più piccoli. Come da tradizione nel “giorno della Forza” il 4 Maggio (May the Fourth che in inglese ha un’assonanza con May the Force be with you che la forza sia con te) arriverà un nuovo titolo di Star Wars con gli episodi della serie animata Tales of the Empire. Prosegue ogni giovedì l’appuntamento con Grey’s Anatomy iniziato il 25 aprile, cui si aggiunge dal 9 maggio il suo spinoff Station 19.

1 Maggio – Shardlake s.1 (tutti gli episodi)

The Great North s.4

s.1 (tutti gli episodi) s.4 4 Maggio – Star Wars Tales of the Empire (tutti gli episodi)

(tutti gli episodi) 5 Maggio – Monsters & Co: Lavori in corso s.2 (animazione)

s.2 (animazione) 9 Maggio – Station 19 s.7 (episodi settimanali)

s.7 (episodi settimanali) 11 Maggio – Doctor Who s.1 (della serie moderna; episodi settimanali)

s.1 (della serie moderna; episodi settimanali) 15 Maggio – Feud: Capote vs. The Swans (tutti gli episodi)

(tutti gli episodi) 22 Maggio – Chip’N’Dale: Park Life s.2

s.2 23 Maggio – The Kardashians s.5 (episodi settimanali)

s.5 (episodi settimanali) Ogni mercoledì – Tracker s.1

s.1 Ogni giovedì – Grey’s Anatomy s.20

Le serie tv Disney da non perdere a Maggio 2024

Sono diversi i titoli che rendono interessante questo mese di maggio 2024 su Disney+. A partire dall’appuntamento settimanale con Grey’s Anatomy, arrivata ad Aprile a sorpresa senza esser stata annunciata all’interno del mensile, la ventesima stagione ci riporta a Seattle con le avventure e disavventure dei medici e una nuova generazione di specializzandi che prova a farsi largo in ospedale e nel cuore degli spettatori. Ellen Pompeo, oltre a essere la voce narrante e la produttrice, comparirà in alcuni episodi compreso il primo.

Station 19 – settima e ultima stagione (9 maggio)

Settima e ultima stagione per Station 19 la serie nata da una costola di Grey’s Anatomy e con al centro la squadra di soccorritori di Seattle. La serie riparte dopo il catastrofico finale della scorsa stagione. Andy assume il comando della stazione 19 mentre la vita di Jack è in pericolo, Natasha deve lottare per mantenere il suo ruolo e difendere il suo amore, Maya e Carina devono prendere una decisione definitiva. Gli autori hanno promesso una stagione finale intensa e ricca di eventi anche se più concentrata visto

Doctor Who – serie moderna – prima stagione (11 maggio)

La saga di Doctor Who si rilancia con quella che è stata ribattezza “la serie moderna” che ripartirà dopo gli eventi di The Church on Ruby Road lo speciale natalizio rilasciato lo scorso dicembre. Ncuti Gatwa e Ruby Sunday interpretano rispettivamente il Dottore e la sua compagna di avventure Millie Gibson. La nuova serie del Doctor Who, scritta da Russell T. Davies, sarà rilasciata in tutto il mondo da Disney+ mentre nel Regno Unito sarà sempre su BBC One. A non cambiare è ovviamente la formula della serie fatta di viaggi nel tempo e nello spazio e avventure incredibili.

Feud: Capote vs The Swans – seconda stagione antologica (15 maggio)

A sette anni di distanza dalla prima stagione sulla rivalità tra Joan Crawford e Bette Davis, torna Feud l’antologia prodotta da Ryan Murphy. Capote vs The Swan è basata sul romanzo Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era di Laurence Leamer. Tom Hollander è Truman Capote lo scrittore che amava circondarsi di donne ricche e appartenenti alla mondanità newyorkese che lui chiamava i suoi “cigni”: Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Quando un estratto del libro Answered Prayers fu pubblicato su Esquire, il rapporto tra Capote e i cigni entrò in crisi e le donne lo bandirono da quella società che tanto amava facendolo precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso.

Non solo serie tv a Maggio 2024 su Disney+

Gli amanti della musica non possono perdere l’arrivo l’8 maggio su Disney+ del film Let it Be del 1970 sui Beatles restaurato da Peter Jackson. Inoltre il 24 maggio arriva The Beach Boys il documentario sulla band che ha rivoluzionato la musica pop. Per gli appassionati delle vite degli altri dal 23 maggio torna la famiglia dei The Kardashians con le vicende della quinta stagione.