Ritorna la Serie A, si inizia con Inter-Pisa | Orari, tv, streaming e probabili formazioni della 22ª giornata

La 22ª giornata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Inter e Pisa a San Siro. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dalla sconfitta in Champions League contro l’Arsenal, tornano in campo a soli tre giorni di distanza dalla sfida europea per consolidare la vetta della classifica con 49 punti. Il Pisa di Alberto Gilardino, invece, cerca punti salvezza per migliorare una situazione di classifica complicata con 14 punti e la penultima posizione.

Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì

Inter-Pisa si disputa eccezionalmente di venerdì, a soli tre giorni dalla partita di Champions League contro l’Arsenal, per motivi legati alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dalla mattina di domani, infatti, lo stadio San Siro verrà allestito in vista della cerimonia inaugurale prevista per venerdì 6 febbraio.

L’impianto milanese non sarà disponibile per Inter e Milan da sabato 24 gennaio fino al weekend del 7-8 febbraio, costringendo le due squadre a modificare il proprio calendario. Lo stadio tornerà completamente disponibile dalla settimana successiva alla cerimonia olimpica.

Inter-Pisa, i temi della partita

L’Inter arriva al match con la necessità di riscattare immediatamente la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal che ha complicato il cammino europeo. La squadra di Chivu, però, mantiene il primato in campionato con tre punti di vantaggio sul Milan e sei sul Napoli.

La sfida contro il Pisa rappresenta sulla carta un’occasione per ritrovare certezze e allungare ulteriormente in classifica approfittando degli scontri diretti tra le inseguitrici. Nei 29 precedenti storici tra le due squadre, i nerazzurri dominano con 15 vittorie contro le 6 del Pisa e 8 pareggi, un bilancio che testimonia la netta superiorità storica dei lombardi.

L’ultimo confronto, disputato appena due mesi fa il 30 novembre, si è concluso con un netto 2-0 per l’Inter sempre al Meazza, confermando la difficoltà dei toscani a fare risultato contro le grandi del campionato. Il Pisa di Alberto Gilardino si presenta a San Siro in una situazione di classifica drammatica. Fanalino di coda insieme al Verona con soli 14 punti, la squadra toscana attraversa un momento di forma preoccupante: nelle ultime cinque partite ha raccolto appena quattro pareggi e una sconfitta, senza mai trovare la vittoria.

Il bilancio stagionale è ancora più allarmante: una sola vittoria in 21 partite giocate, con 11 pareggi e ben 9 sconfitte. L’attacco segna poco, la difesa subisce troppo e la zona salvezza dista già diversi punti. Gilardino sa che serve un’impresa per strappare punti alla capolista, ma la sua squadra ha dimostrato di saper soffrire e di non mollare mai, come testimoniano gli undici pareggi conquistati finora. La speranza è quella di sfruttare eventuali cali di concentrazione di un’Inter che arriva da tre giorni di distanza dalla sfida europea e che potrebbe accusare un po’ di stanchezza fisica e mentale.

Assenti

Inter: nessuno squalificato. Diffidato Calhanoglu

Pisa: nessuno squalificato. Diffidati Aebischer e Calabresi

Inter: Calhanoglu (risentimento muscolare al soleo sinistro, rientro fine gennaio), Dumfries (operato alla caviglia, rientro fine febbraio)

Pisa: Albiol (problema muscolare), Cuadrado (distrazione al bicipite femorale), Denoon (problema alla caviglia), Lusuardi (problema fisico), Stengs (operato all’adduttore, rientro metà febbraio), Vural (problema fisico)

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Angori, Marin, Toure, Moreo; Tramoni, Aebischer; Meister. Allenatore: Gilardino

Arbitro

Livio Marcenaro di Genova (Assistenti: Mokhtar e Yoshikawa. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Gariglio. AVAR: Massa)

Dove vederla in tv

Inter-Pisa sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN venerdì 23 gennaio alle ore 20.45. La partita sarà visibile scaricando l’app di DAZN su smart tv compatibili oppure utilizzando TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e Xbox. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere il match sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La diretta streaming sarà disponibile sul sito di DAZN e tramite app su dispositivi mobili.

Il calendario della 22ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Inter-Pisa ore 20.45

Sabato 24 gennaio

Como-Torino ore 15.00

Fiorentina-Cagliari ore 18.00

Lecce-Lazio ore 20.45

Domenica 25 gennaio

Sassuolo-Cremonese ore 12.30

Atalanta-Parma ore 15.00

Genoa-Bologna ore 15.00

Juventus-Napoli ore 18.00

Roma-Milan ore 20.45

Lunedì 26 gennaio

Hellas Verona-Udinese ore 20.45

La classifica

Inter 49 punti Milan 46 Napoli 43 Roma 42 Juventus 39 Como 37 Atalanta 32 Bologna 30 Lazio 28 Udinese 26 Sassuolo 23 Cremonese 23 Parma 23 Torino 23 Cagliari 22 Genoa 21 Fiorentina 17 Lecce 17 Pisa 14 Hellas Verona 14

Il calendario della 23ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Lazio-Genoa ore 20.45

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo ore 15.00

Napoli-Fiorentina ore 18.00

Cagliari-Hellas Verona ore 20.45

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15.00

Cremonese-Inter ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45