I campionati di Serie A e B sono cominciati da metà agosto e già giunti alla seconda giornata. Il campionato di Serie C, invece, avrà inizio il prossimo 4 settembre e Rai Sport ha comunicato ufficialmente la programmazione in chiaro riguardante la terza serie professionistica del nostro campionato di calcio.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha sottolineato l’importanza dell’accordo con la Rai per garantire “alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi”:

Grazie alla Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al presente e al futuro, ma anche alla memoria e alla storia del nostro paese.

Come vedere la Serie C su Rai Sport

A partire dal prossimo 5 settembre, quindi, Rai Sport trasmetterà, ogni lunedì sera, il posticipo di ogni giornata di campionato. Sulla Rai, andranno in onda anche le partite dei play-off e le finali di Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C.

Il primo appuntamento con il primo posticipo è per lunedì 5 settembre, alle ore 20, su RaiSport + HD.

Prima del calcio d’inizio del posticipo (la partita avrà inizio alle ore 20:30), verrà dato spazio alla presentazione delle città coinvolte in quest’edizione del campionato, ai gol del weekend con servizi e approfondimenti sui club.

Divisa in tre gironi dal 2014, il Girone A della Serie C di quest’anno vede la presenza di AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano City, Trento, Triestina, Vicenza e Virtus Verona; nel Girone B, invece, troviamo l’Alessandria, l’Ancona, la Carrarese, il Cesena, la Fermana, il Fiorenzuola, il Gubbio, l’Imolese, la Lucchese, il Montevarchi, l’Olbia, il Pontedera, la Recanatese, la Reggiana, il Rimini, il San Donato Tavarnelle, il Siena, la Torres, il Virtus Entella e la Vis Pesaro; il Girone C, invece, vede la presenza di Audace Cerignola, Avellino, AZ Picerno, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Viterbese.

Si parlerà di Serie C anche la domenica pomeriggio, su Rai 2, all’interno di Domenica Dribbling, in onda prima di 90° Minuto, con uno spazio dedicato soprattutto al posticipo.