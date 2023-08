Con il ritorno in campo della Serie A (qui tutti i dettagli per vedere in diretta tutte le sfide del primo turno, al via oggi) i palinsesti tv si riempiono di trasmissioni sportive dedicate proprio al massimo campionato italiano di calcio. In particolare Dazn (che detiene i diritti per trasmettere sette partite su dieci in esclusiva ogni giornata), Sky e Mediaset ripartono con la programmazione di titoli ad hoc nel weekend. Il tutto all’insegna di tantissime conferme e di pochissime novità.

Serie A, su Dazn tutti confermati (con la Leotta neo-mamma)

Il team di Dazn resta quello formato da Pierluigi Pardo, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Marco Parolo, Massimo Ambrosini e Diletta Leotta (al netto degli impegni da futura mamma).

Nel dettaglio, anche quest’anno torna Tutti bravi dal divano, il programma del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo, accompagnati come sempre in studio da Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Al via il primo appuntamento sabato 19 alle 20:00. Il programma continuerà fino in tarda serata andando oltre i 90 minuti di gioco con il suo spin-off Players Only, una chiacchiera libera e informale tra soli ex giocatori, che vedrà Parolo insieme a Behrami, Matri e Montolivo in un momento esclusivo, in cui l’esperienza calcistica diventa protagonista della scena, tra pronostici, pagelle e duelli calcistici: uno spettacolo a colpi di opinioni!

La domenica sera confermato Sunday Night Square, condotto da Marco Cattaneo. Il programma si propone di riassumere con interviste, retroscena e immagini esclusive tutto quello che è successo dentro e fuori dal campo. All’interno della diretta anche le rubriche “Più e meno” a cura di Stefano Borghi e “Il gioco della mezza”, uno spazio leggero – a ridosso della mezzanotte – dove i talent di DAZN si mettono alla prova con un’analisi puntuale su quanto successo in campo e fuori. Per finire, ogni lunedì, ecco Pierluigi Pardo, chiamato a ripercorre il weekend calcistico con Supertele – Leggero come un pallone, al via in occasione del posticipo di Bologna-Milan. Nel cast fisso confermati Ciro Ferrara e Luca Toni.

Sky punta sul Club di Caressa

Per Sky confermati gli studi della Serie A: il sabato sera Sky Calcio l’Originale, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Veronica Baldaccini.

Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

La domenica a pranzo Giorgia Cenni continuerà a guidare la Casa dello Sport day, per approfondire i temi del match delle 12.30. Sarà Mario Giunta, con la partecipazione come ospite fisso di Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera e nei posticipi del lunedì all’interno della Casa dello Sport night, con alcuni dei telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan. La domenica sera il weekend calcistico si chiuderà con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a special guest. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola.

La Rai rivoluziona La Domenica Sportiva (che compie 70 anni)

Da domani, domenica 20 agosto, alle 22.40 su Rai 2, partirà la stagione numero settanta de La Domenica Sportiva (la trasmissione più anziana della televisione italiana). La nuova edizione, la prima firmata dal neo direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, presenta diverse novità, a partire dalla conduzione e dal parterre degli opinionisti, tutti cambiati, Alberto Rimedio a parte, rispetto alla scorsa stagione. Infatti, accanto a Simona Rolandi all’esordio nella conduzione dopo le esperienze a Dribbling, 90esimo Minuto e negli studi esterni in occasione dei grandi eventi sportivi, dai Mondiali in Qatar al volley, ci saranno, oltre allo stesso Rimedio – telecronista della Nazionale e opinionista “interno” – Lele Adani, al quale succederà Marco Tardelli a 90esimo (il programma pomeridiano partirà il 17 settembre, dopo la pausa per la Nazionale, con Paola Ferrari e Paolo Paganini in conduzione), Eraldo Pecci – per lui un ritorno dopo qualche stagione – e Adriano Panatta, che. A loro si aggiungeranno Valeria Ciardiello – anche per lei un ritorno in Rai, dopo l’esperienza a Mattina Sport – e Lucilla Granata, già opinionista della DS Estate, mentre a Giusy Meloni sarà affidata la gestione di tutta la parte social della trasmissione. L’ex arbitro Mauro Bergonzi, infine, sarà il moviolista designato. L’ultima novità della trasmissione, che avrà la cura di Paola Arcaro e la supervisione di Alessandro Antinelli, sarà il ritorno del pubblico in studio che potrà intervenire in trasmissione.

Serie A, nessuna novità su Mediaset

Sul fronte Mediaset (che detiene i diritti per la trasmissione in chiaro di tutte le gare della Coppa Italia), gli appuntamenti più importanti sono quelli della domenica su Italia1: alle 13 SportMediaset XXL, con Mino Taveri e Ciccio Graziani, e in seconda serata Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini e i loro ospiti per highlights, interviste, commenti, pagelle e tutti i casi della giornata.

Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.