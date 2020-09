Oggi, mercoledì 30 settembre 2020, sono in programma i recuperi delle partite di Serie A non disputate nella prima giornata. Si tratta di Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta. Il rinvio era stato accordato dalla Lega calcio per permettere ad Inter e Atalanta di avere qualche giorno in più per la preparazione dopo aver chiuso la precedente stagione in ritardo a causa degli impegni europei. Stesso ragionamento valido per i liguri, alle prese con i play-off di Serie B, poi superati.

Le tre partite odierne saranno tutte trasmesse in esclusiva da Sky. Ecco i dettagli della programmazione televisiva.

Diretta Gol Serie A ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go.

Benevento-Inter ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile – commento Fernardo Orsi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Francesco Modugno.

Udinese-Spezia ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara – commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Marina Presello.

Lazio-Atalanta ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa – commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci.