Oggi, lunedì 26 aprile 2021, dopo gli anticipi di sabato e le partite di ieri, si conclude la 33esima giornata di Serie A. In programma due gare, ossia Torino-Napoli e Lazio-Milan.

Nel complesso, Sky per ogni turno trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre vengono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In particolare, le gare di oggi saranno entrambe visibili in esclusiva su Sky. Il pre e post partita, dalle ore 18.00, sarà affidato alla rubrica 23, con Marco Cattaneo e Stefano de Grandis in studio.

Ricordiamo che in settimana torneranno le coppe europee con la Roma unica squadra italiana ancora in corsa: i giallorossi, usciti sconfitti ieri dalla sfida con il Cagliari, giocheranno l’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Per il campionato di Serie A, invece, bisognerà attendere sabato prossimo, con gli anticipi della 34esima giornata che vedranno protagoniste le milanesi.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che completano la 33esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

LUNEDÌ 26 APRILE

ore 18.30

Torino-Napoli in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Aghemo e Massimo Ugolini.

ore 20.45

Lazio-Milan in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Matteo Petrucci e Peppe Di Stefano.