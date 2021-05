Oggi, sabato 8 maggio 2021, torna in campo la Serie A, con i quattro anticipi della 35esima giornata, che si concluderà domani sera con il bit match tra Juventus e Milan.

In campo anche l’Inter di Antonio Conte, che festeggerà lo scudetto conquistato aritmeticamente domenica scorsa fuori dal campo (complice il pareggio dell’Atalanta). Per l’occasione la società nerazzurra ha invitato i tifosi a rispettare le disposizioni anti-covid, nella speranza che non si ripresentino gli assembramenti di una settimana fa in Piazza del Duomo di Milano.

Nel complesso, Sky per ogni turno trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre vengono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Serie A, gli anticipi della 35esima giornata

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 35esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

SABATO 8 MAGGIO

ore 15

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Spezia-Napoli in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Udinese-Bologna in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Geri De Rosa; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Francesco Cosatti

Diretta Gol Davide Polizzi

ore 18

Inter-Sampdoria in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

ore 20.45

Fiorentina-Lazio in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi

Dal campo: Federica Zille.