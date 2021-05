Oggi, sabato 22 maggio, si apre la 38esima e ultima giornata della Serie A, che si concluderà domani sera con i match che decideranno le squadre che si qualificheranno alle prossime Champions League, Europa League e Conference League. Nella giornata odierna in programma tre partite, di cui due trasmesse da Sky (e SkyGo e NOW) e una da Dazn.

Si tratta di Crotone-Fiorentina, Cagliari-Genoa e Sampdoria-Parma. Tre sfide che coinvolgono squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere dal campionato, essendo già definito l’esito della lotta per non retrocedere (Parma e Crotone sono già condannate da tempo alla Serie B – insieme a loro anche il Benevento, che scenderà in campo domani).

Un particolare appeal sembra averla la gara Sampdoria-Parma, visto che Claudio Ranieri ieri ha annunciato che sarà la sua ultima volta sulla panchina blucerchiata.

Serie A, gli anticipi della 38esima giornata

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 38esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Ricordiamo che il pre e post partita di Sky sarà affidato a Sky Calcio Live, insieme a Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta.

SABATO 22 MAGGIO

ore 20.45

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Crotone-Fiorentina in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Bruno Palermo

Diretta Gol Antonio Nucera

Cagliari-Genoa in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Valentina Caruso

Diretta Gol Geri De Rosa

ore 20.45

Sampdoria-Parma in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni e Roberto Cravero

Dal campo: Alessio De Giuseppe.