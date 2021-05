Neanche il tempo di archiviare la 35esima giornata, ecco che torna in campo, oggi, martedì 11 maggio, la Serie A. In serata, infatti, è in programma l’anticipo della 36esima giornata. Si gioca Napoli-Udinese, con calcio di inizio fissato alle ore 20.45.

Si tratta di una sfida importante in ottica qualificazione in Champions League, con gli azzurri di Gennaro Gattuso che in questo momento sono quarti in classifica (ultimo posto a disposizione per chi vuole partecipare nella prossima stagione alla competizione per club più prestigiosa in Europa) con un punto di vantaggio sulla Juventus di Andrea Pirlo (tapiro d’oro di Striscia la notizia in arrivo?), che giocherà domani contro il Sassuolo.

Se per il Napoli la gara conta molto, i bianconeri di Luca Gotti, invece, da tempo non hanno praticamente più nulla da chiedere al campionato, essendo ormai matematicamente salvi (undicesimi in classifica).

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky. Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go e Now).

Serie A, l'anticipo della 36esima giornata

Domani si giocheranno altre sette partite della 36esima giornata, che si concluderà giovedì con Crotone-Verona, partita dall’appeal molto scarso.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che apre la 36esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il pre e post gara sarà affidato alla consueta rubrica dal titolo 23, in onda dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24. In studio Marco Cattaneo con Stefano De Grandis e Beppe Bergomi.

MARTEDÌ 11 MAGGIO

ore 20.45

Napoli-Udinese in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno