Il calendario della Serie A 2021-2022 sarà presentato oggi, mercoledì 14 luglio, alle 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn (conduzione delle new entry Marco Cattaneo e Giorgia Rossi) e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A. Su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio i commenti con Leo Di Bello e Federica Lodi (con collegamenti dai ritiri delle squadre di Serie A). In studio Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti assieme a Luca Marchetti.

Ricordiamo che Dazn ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutte le gare della Serie A del prossimo triennio. Per ogni giornata di campionato proporrà in esclusiva 7 match, mentre gli altri 3 saranno in co-esclusiva con Sky. La Serie A inizierà domenica 22 agosto 2021.

Nelle scorse ore sono stati svelati i criteri che porteranno alla composizione del calendario delle partite, con la novità delle gare del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

Non potranno essere programmati i derby nella prima e nell’ultima giornata, con le stracittadine che dovranno svolgersi in giornate differenti. I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter – campione di Italia -, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali, oltre al divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all’ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo.

Inoltre, sarà necessaria alternanza tra Empoli e Fiorentina e tra Napoli-Salernitana per le gare in casa per una migliore gestione dell’ordine pubblico, mentre, invece, Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la settima giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League.