Serena Rossi a Sanremo 2026? La risposta dell’attrice di Mina Settembre

E’ tra le attrici più amate e tra quelle più richieste dal pubblico al Festival di Sanremo, che ormai è alle porte. Proprio per questo motivo c’è una domanda che, puntuale come l’inverno, torna a bussare alla porta dell’ex volto di Un Posto al Sole.

L’aria è quella delle grandi attese, e Serena, che ha una carriera fatta di teatro, fiction, cinema, musica rappresenta la figura ideale per la celebre kermesse musicale che in un certo senso, per il grande coinvolgimento e attenzione mediatica, è uno spettacolo a 360 gradi. Ecco perché quando le viene chiesto se il prossimo Festival potrebbe vederla protagonista, l’attenzione si fa immediata.

Una carriera costruita sul talento e sulla versatilità

Nata a Napoli nel 1985, Serena Rossi ha attraversato oltre vent’anni di spettacolo italiano. Gli esordi teatrali e televisivi nei primi anni Duemila l’hanno portata rapidamente al grande pubblico, grazie a ruoli che hanno messo in luce non solo il suo talento davanti alla macchina da presa, ma anche una naturale predisposizione musicale.

Nel tempo, è riuscita a imporsi nel cinema d’autore, nelle fiction di grande successo, nel doppiaggio per produzioni internazionali e anche nelle conduzioni televisive. Un percorso premiato da riconoscimenti importanti, tra David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro. La vera svolta è arrivata con Mina Settembre, che l’ha consacrata come uno dei volti più amati del prime time. Un personaggio empatico, vicino alla realtà, un successo che ha rafforzato il rapporto con il pubblico, senza snaturare la sua identità artistica. Non è un caso che, ogni volta che si parla di ruoli istituzionali o di palcoscenici simbolici della tv italiana, il suo nome venga naturale. Anche perché Serena Rossi conosce bene il mondo della musica dal vivo e le grandi platee, avendo già calcato il palco dell’Ariston in altre vesti.

Il riferimento al Festival di Sanremo non arriva quindi dal nulla. La sua presenza al Festival, in passato, è sempre stata accolta con entusiasmo, e l’idea di vederla tornare in un ruolo centrale continua ad affascinare addetti ai lavori e spettatori. Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo quella porta socchiusa: “Chissà, non lo so… sarebbe bellissimo. Ogni anno mi viene fatta questa domanda e io rispondo sempre allo stesso modo, cioè che sarebbe stupendo. Poi vediamo” Le sue parole in un’ intervista. Intanto è certo che il 2026 la vedrà impegnata anche a teatro con SereNata a Napoli, spettacolo da lei ideato e interpretato, un progetto intimo e potente che racconta la sua città attraverso musica e parole.