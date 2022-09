L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava dal calciatore del Pomezia Luca Teti. A darne l’annuncio è stata lei stessa con una storia su Instagram:

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.