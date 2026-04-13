Selvaggia Lucarelli: gli studi, dove vive con Biagiarelli, il matrimonio rimandato

C’è un tratto che non cambia mai quando si parla di Selvaggia Lucarelli: la capacità di stare dentro il dibattito pubblico senza mai passare inosservata.

Che si tratti di televisione, social o giornali, la sua presenza resta riconoscibile, spesso divisiva, ma sempre coerente con uno stile diretto che negli anni ha costruito un rapporto particolare con il pubblico.

Dietro questa esposizione costante, però, c’è un percorso meno raccontato, fatto di scelte non lineari e di un’evoluzione professionale che parte da lontano.

Lucarelli si forma in un contesto tecnico, diplomandosi all’Istituto Tecnico Turistico. Una base concreta che però non esaurisce le sue ambizioni. La svolta arriva con il teatro: studia recitazione, si avvicina al palcoscenico e inizia a lavorare in un ambiente che richiede presenza, ritmo e capacità di gestire il pubblico.

Elementi che, col tempo, si ritroveranno anche nella sua scrittura e nelle sue apparizioni televisive. Il passaggio al giornalismo arriva infatti in modo graduale: prima il blog, poi le collaborazioni, infine la televisione.

Il rapporto con Biagiarelli e la vita a Milano

Parallelamente, la sua vita privata si intreccia sempre di più con quella pubblica. Da anni è legata a Lorenzo Biagiarelli, con cui ha condiviso una lunga fase della sua quotidianità.

La coppia ha vissuto a Milano, nel quartiere Chinatown, una zona che negli ultimi anni è diventata simbolo di trasformazione urbana. In quella casa si è costruito un equilibrio familiare che comprende anche il figlio Leon e i loro gatti, una dimensione domestica che ogni tanto emerge nei racconti pubblici, senza mai diventare completamente esposta.

Negli ultimi tempi è emersa la notizia di un trasferimento. Non un cambiamento improvviso, ma una scelta che segna una fase diversa, forse più legata a esigenze personali e a ritmi meno frenetici rispetto a quelli della città.

Resta centrale il legame con il Salento, in Puglia, dove la coppia possiede una casa. Un luogo che negli anni ha assunto un valore sempre più importante, non solo come destinazione estiva ma come spazio alternativo alla vita milanese.

Il matrimonio rimandato e l’ironia in tv

Proprio in Salento avrebbe dovuto celebrarsi il matrimonio tra Lucarelli e Biagiarelli, inizialmente previsto per la primavera del 2026. Ma i piani sono cambiati.

Ospite a Verissimo, Lucarelli ha spiegato la decisione con il suo consueto tono ironico: “Non siamo riusciti ad organizzare… e poi quest’anno si sposano tutti, non voglio mescolarmi”. Il matrimonio è stato così rinviato alla primavera del 2027. Una scelta che racconta molto del suo modo di vivere anche gli eventi più personali, lontano da schemi e aspettative.

Una figura che continua a far discutere

Il rinvio non rappresenta una pausa, ma si inserisce in un percorso che Lucarelli ha sempre gestito secondo tempi propri. Tra televisione, scrittura e presenza online, continua a muoversi senza adattarsi completamente a nessun formato.

Ed è forse proprio questo equilibrio tra esposizione e controllo a renderla così osservata. Non solo per quello che dice, ma per come decide di stare sulla scena pubblica, ogni volta con una direzione che resta difficile da prevedere.