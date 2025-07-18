Segreti di famiglia, trama prossime puntate: un arresto, il colpo di scena improvviso, il lieto fine di Ceylin

I prossimi episodi della soap assisteranno a un vortice di eventi e colpi di scena. Per Ceylin ci sarà un lieto fine.

Colpi di scena a non finire e lieto fine per una delle protagoniste nelle prossime puntate di Segreti di famiglia. Nelle scorse puntate della soap turca – disponibili su Mediaset Infinity – Celyn Erguvan è stata rapita e trasferita in uno scantinato insieme ad altre quattro persone. La donna ha immediatamente capito di essere finita nelle mani del killer del pozzo che anche stavolta ha cercato di ricreare la sua perduta famiglia.

Nel frattempo Ilgaz è venuto a sapere del sequestro della moglie e ha fatto partire delle indagini per rintracciare ogni indizio utile al suo ritrovamento. Così insieme a Eren e Pars si messo a cercare una famiglia morta diversi anni prima, con un’età confrontabile con quella delle vittime del killer del pozzo e delle persone rapite insieme a Ceylin.

Le verifiche hanno portato a far emergere una famiglia nella quale l’unico sopravvissuto è risultato essere Burak, il giornalista d’assalto che ha passato giornate intere fuori dalla procura alla ricerca di informazioni sul caso. La trama delle prossime puntate si presenta ricca di colpi di scena. Ci sarà un arresto e per Ceylin giungerà il momento del lieto fine.

Segreti di famiglia, cosa succederà nelle prossime puntate

Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che nelle prossime puntate ci sarà un lieto fine per Ceylin. Per l’avvocato Erguvan arriverà la tanto sospirata liberazione. Ceylin si salverà ma riterrà plausibile che dietro l’uccisione del tassista ci sia la mano di Cigdem. Inizialmente Burak non finirà dietro le sbarre. Ma in seguito le prove raccolte lo porteranno dritto in prigione.

Finalmente Ilgaz, Pars ed Eren scopriranno dove sono state portate le persone rapite dal sequestratore. Dopo aver raggiunto la villa dove sono stati trovati i corpi nel pozzo, i tre noteranno una porta nascosta. In questo modo avranno accesso a una stanza segreta con un computer all’interno che mostra in diretta la prigionia delle vittime.

A quel punto si precipiteranno per liberarle. Così facendo riusciranno a trarre in salvo Ceylin. Nel frattempo le attenzioni si concentreranno su Burak, identificato inizialmente come l’autore del sequestro. Ma non ci saranno prove sufficienti per incriminare il giornalista che dunque sarà rilasciato. Ceylin intanto appunterà i suoi sospetti su Cigdem, convinta che sia lei l’autrice materiale del delitto del tassista.

La ragazza tuttavia non confesserà l’omicidio perché incinta e timorosa di finire in gattabuia. A finire in prigione sarà Burak. Ilgaz continuerà ad accusarlo e finirà per scoprire che ha mentito sulla sua fobia per il sangue. Alcune tracce ematiche rinvenute nella villa collegheranno il giornalista al caso.

Ma la svolta decisiva giungerà grazie alla rivelazione di un vecchio studente, con ogni probabilità un collega di università di Burak. Sarà lui a permettere a Ilgaz e a Eren di scoprire l’autore del test psicologico. I due così avranno la prova che consentirà di incastrare il giornalista, nei confronti del quale verrà subito spiccato il mandato di arresto.