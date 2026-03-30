Se ti sei perso Diamanti di Özpetek è il momento di recuperare: dove vedere il film record di incassi del regista turco

Dopo lo straordinario successo nelle sale cinematografiche, dove ha incassato oltre 15 milioni di euro, l’ultima opera di Ferzan Ozpetek, “Diamanti“, approda ufficialmente sul piccolo schermo.

La pellicola, che ha già conquistato il pubblico internazionale in oltre 40 paesi, è ora disponibile per la visione domestica attraverso la programmazione di Sky Cinema Uno e nel catalogo streaming di NOW.

Questo passaggio dalla sala al salotto rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione, offrendo ai telespettatori la possibilità di immergersi nelle atmosfere sognanti e ricercate tipiche del regista turco-italiano, da sempre maestro nel raccontare la profondità dei sentimenti attraverso un’estetica impeccabile.

Il cinema d’autore entra in casa: “Diamanti” di Ozpetek in streaming

Ambientato nella Milano del 1974, il racconto si snoda all’interno di una storica sartoria teatrale gestita dalle sorelle Canova, interpretate da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

Il film si configura come una narrazione corale tipicamente “ozpetekiana“, dove le vicende personali si intrecciano con la magia del cinema e del costume.

Accanto alle protagoniste, spiccano le interpretazioni di Stefano Accorsi e Paola Minaccioni, che contribuiscono a creare un affresco vibrante di un’epoca di transizione.

La disponibilità del titolo sulle piattaforme digitali permette inoltre di esplorare i contenuti extra, come la trilogia di cortometraggi dedicata alla cultura turca, rendendo l’esperienza di visione completa e multimediale.

Un cast stellare e il successo globale approdano sul mercato home-video

L’arrivo di “Diamanti” in televisione non è solo un evento per i cinefili, ma una conferma della forza del cinema italiano di qualità nel panorama dell’intrattenimento domestico.

Ozpetek, reduce da una serie di riconoscimenti internazionali, ha espresso grande soddisfazione per la distribuzione digitale della pellicola, sottolineando come il calore del pubblico televisivo sia fondamentale per mantenere vivo il messaggio del film.

La storia, che celebra la resilienza femminile e l’arte artigiana, si sposa perfettamente con i ritmi della visione on-demand, permettendo agli spettatori di cogliere ogni dettaglio delle sfarzose scenografie e delle intense prove attoriali che hanno reso questo titolo un caso cinematografico mondiale.

La critica ha lodato la capacità del regista di mescolare nostalgia e modernità, un equilibrio che buca lo schermo anche nel formato televisivo.

Con l’ingresso nei cataloghi streaming, “Diamanti” si già candidatoa a diventare uno dei contenuti più visti, trainato anche dal forte richiamo mediatico dei suoi interpreti principali.