Torna nella seconda serata del lunedì S’è fatta notte, lo spazio di Maurizio Costanzo su Rai 1. Si riparte questa sera, lunedì 28 settembre, a mezzanotte e mezza: diciamo che l’appuntamento è fissato nella notte tra lunedì e martedì, subito dopo Porta a Porta di Bruno Vespa.

Nuovo ciclo di puntate, quindi, per S’è fatta notte, che non cambia la sua natura né la sua struttura, quella di una intervista/chiacchierata con un personaggio tv. Per il debutto Maurizio Costanzo ospita Anna Falchi, tornata questa estate in tv con un appuntamento quotidiano nel daytime di Rai 1: è stata infatti alla conduzione di C’è tempo per… insieme a Beppe Convertini. Non cambia neanche il set: il bar Costanzo è aperto e ai suoi tavolini troveremo non solo la Falchi, che ripercorrerà la sua carriera e le scelte che hanno segnato anche la sua vita, ma anche Massimo Lopez, che in questa occasione presenterà il suo ultimo libro, in cui ripercorre la sua storia familiare e personale.

Una chiacchierata tra amici al bar, insomma, senza molti effetti speciali, ma con un retrogusto d’antan…