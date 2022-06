Di reunion di serie tv, ormai, se ne fanno di tutti i tipi. Perché, allora, non pensare di farla anche per una delle migliori comedy di sempre? Al cast di Scrubs pensare di ritrovarsi insieme sul set per girare una reunion dell’iconica serie medical comedy non è poi un’idea così azzardata.

A dirlo sono stati loro stessi, durante un panel all’Atx Tv Festival a cui hanno partecipato il creatore della serie Bill Lawrence ed il cast principale, formato da Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliott), John C. McGinley (Dr. Cox), Judy Reyes (Carla) e Neil Flynn (l’inserviente).

Serie Tv Scrubs, addio a Sam Lloyd: era l'avvocato Ted “Siamo così grati del fatto che il pubblico abbia ancora a cuore ogni di noi, il che ci dà la scusa per ritrovarci” , ha detto Lawrence, dando di fatto il via ad una serie di speculazioni su come potrebbe essere questa eventuale reunion di Scrubs.

Ad immaginarla è stata in particolare Faison, secondo cui l’unico modo per renderla reale è quello di pensare ad un formato alternativo alla serie tv classico:

“Le cose stanno così: penso che tutti vogliamo un reboot e lavorare ancora insieme, ma non potrà essere una stagione televisiva. Magari un film, o qualcosa che potremmo girare in pochi mesi. Con tutto quello che sta facendo Bill, non sarà mai libero. Se trova il tempo, lo faremo”.

Lawrence è ora impegnato come co-creatore e produttore esecutivo di Ted Lasso, altra comedy che ha più che convinto pubblico e critica, e sta lavorando alle serie tv Bad Monkey e Shrinking. Molto, evidentemente, dipenderà da lui, ma anche chiaramente dal cast: si deve, insomma, verificare quella congiunzione astrale per cui tutti gli attori ed attrici siano disponibili nello stesso periodo. Una situazione che, come insegnano i numerosi sequel fino ad oggi realizzati, non è poi così impensabile.

E infatti Lawrence ne è praticamente certo: “Lo faremo, la gente ci tiene ancora e ci piace passare il tempo insieme”. Parole a cui speriamo facciano seguite delle intenzioni vere e proprie.

Per ora, ovviamente, non si può immaginare dove un’eventuale reunion di Scrubs possa essere distribuito: anche se sarà un film, il piccolo schermo sembra essere la destinazione più ovvia. Certo, la Nbc potrebbe essere in pole position, avendo mandato in onda le prime sette stagioni (compreso il finale di serie come originariamente pensato da Lawrence), ma anche la Abc -i cui studios hanno sempre prodotto la comedy e che ha trasmesso l’ottava e nona stagione, da considerarsi quasi uno spin-off- potrebbe essere interessata. Senza sottovalutare le piattaforme: negli Stati Uniti la serie è disponibile su Prime Video ed Hulu, mentre da noi su Disney+. Ma siamo sicuri che se sequel sarà, la gara per aggiudicarselo comincerà subito.