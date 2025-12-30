Scontro tra due ex di Uomini e Donne, la battaglia finisce in tribunale: “La peggiore delle accuse”

La fine di una delle storie d’amore più seguite di Uomini e Donne continua a lasciare strascichi che neanche a dirlo trovano spazio nei social dove i commenti e i botta e risposta tra i due protagonisti non passano inosservati. Se il programma di Maria De Filippi ha creato storie d’amore sfociate in bellissimi matrimoni che tutt’ora durano, ce ne sono altre più sfortunate che non si rispecchiano affatto nel classico “e vissero felici e contenti”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono due nomi che il pubblico del dating show di Canale 5 conosce bene e che in questi giorni sono tornati al centro dell’attenzione a causa di parole pesanti, accuse e una battaglia legale che, secondo i protagonisti, rischia di lasciare segni profondi, soprattutto su chi non ha scelto di finire sotto i riflettori.

Negli ultimi giorni Sossio, è tornato a esporsi pubblicamente parlando del rapporto ormai compromesso con la sua ex compagna Ursula Bennardo, madre della loro figlia Bianca. Uno sfogo affidato ai social, dove Aruta ha descritto un periodo particolarmente difficile, a causa di tensioni familiari e da una causa legale che definisce devastante.

Le parole che hanno fatto il giro del web

Secondo la sua versione, le festività natalizie avrebbero dovuto rappresentare un momento di serenità e di riavvicinamento alla figlia, ma si sarebbero trasformate nell’ennesima occasione mancata. L’ex cavaliere ha raccontato di non aver potuto trascorrere il Natale con la bambina a causa di problemi di salute, ma di aver comunque fatto di tutto per farle arrivare i regali, affrontando lunghi spostamenti pur di vederla anche solo per pochi istanti.

Un gesto che Aruta ha voluto rendere pubblico non per cercare consenso, ma per rispondere — a suo dire — ad un’accusa della sua ex compagna: “Mi ha trascinato in tribunale con la peggiore delle accuse.” Ha sottolineato l’ex volto di Uomini e Donne. Ursula Bennardo avrebbe parlato a sua volta di una “guerra mediatica” dannosa soprattutto per la figlia e per gli altri figli avuti da precedenti relazioni. Un punto sul quale Aruta non si dice d’accordo, sostenendo che la realtà sia molto più complessa di quanto appaia dall’esterno. Un’accusa che respinge con decisione e che, racconta, lo avrebbe costretto ad affrontare anche spese legali importanti.

“Io sono quel padre di me*da, l’orco cattivo che si alza alle 4 del mattino per arrivare alle 7.30 fuori da casa sua e accompagnarla a scuola e non farla sentire diversa dagli altri bambini, sono quel padre mostro che paga gli alimenti tutti i mesi.” Si sfoga Aruta e aggiunge: “Sono quel padre di mer*da che fa avanti e indietro Castellammare – Taranto due volte mese facendo tantissimi sacrifici fisici ed economici, tutto questo perché sono un padre con la P maiuscola mentre qualcuno vuole infangare la mia figura e la mia persona.” Dopo due anni vissuti, a suo dire, “in silenzio”, l’ex cavaliere ha annunciato l’intenzione di rompere definitivamente questo riserbo, denunciando quella che considera una forma di pressione subdola nei confronti dei padri coinvolti in separazioni conflittuali.