Nuovo reboot per Scene da un matrimonio? Ne parla BlogTVItaliana che riporta di un interessamento di Mediaset per una nuova edizione del programma anni ’90 condotto da Davide Mengacci. Tra i primi format del genere ‘wedding’, poi diventato un fiore all’occhiello del gruppo Discovery, Scene da un matrimonio è stato davvero un cult per alcuni anni, divertendo il pubblico – prima della seconda serata, quindi del daytime, sbarcando persino in prima setata – soprattutto con le ‘interviste impossibili’ del conduttore ai parenti degli sposi.

Andato in onda dal 1990 al 1996 su Canale 5 e Rete 4 , Scene da un matrimonio ha avuto un primo reboot nel 2012, realizzato dalla Me Production con Davide Mengacci confermato alla conduzione; altre quattro puntate furono poi realizzate e trasmesse nel 2015 con il titolo originale, ma con scarsi risultati di ascolto. Eppure, stando a quanto riportato da BlogTVItaliana, Mediaset starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di rimettere in pista il format, tornando quindi a raccontare i preparativi delle nozze e il ‘giorno più bello’ di nuove coppie, con i loro parenti. Che sia un tentativo di raccontare ‘la ripresa’ di un settore particolarmente colpito dalle misure anti-Covid?

Per il momento, però, si è fermi a un ‘interesse’: non si sa se il progetto andrà in porto per la prossima stagione televisiva, né se a condurlo ci sarà Davide Mengacci. Diciamo però che visto l’andamento della tv – nonché del cinema e della serialità degli ultimi anni – la riproposizione di format agée in forma di reboot o remake non stupisce. La domanda, però, è quanto possano davvero funzionare.