Scandalo a Forbidden Fruit 17 aprile, scattano le manette: Yildiz finisce in cella. Il tradimento di Ender è atroce

Il pomeriggio di Canale 5 si tinge di giallo e di veleni. Le prossime puntate di Forbidden Fruit, la soap turca che sta incollando milioni di telespettatori allo schermo, promettono scintille e colpi di scena degni di un thriller.

Al centro della tempesta troviamo una Yildiz sempre più isolata e sospettosa, vittima di un gioco di potere che vede l’ombra di Ender allungarsi pericolosamente sulla sua vita matrimoniale.

Ma la vera bomba scoppierà presto, quando una busta anonima rischierà di mandare in frantumi l’impero degli Argun.

Tradimento o complotto? Halit nel mirino dopo le foto anonime

La stabilità di Yildiz vacilla paurosamente. La bionda protagonista riceverà infatti degli scatti rubati che non lasciano spazio a troppe interpretazioni, le immagini mostrano Halit e Leyla in atteggiamenti fin troppo confidenziali durante un pranzo fuori.

Per Yildiz è un colpo al cuore. Consumata dalla gelosia e dal timore di essere stata rimpiazzata dalla nuova segretaria, la giovane cercherà un’alleata improbabile in Zehra, chiedendole di trasformarsi in una vera e propria detective per incastrare il padre.

Quello che Yildiz non sa è che Halit, furibondo per i recenti scandali legati al casinò di Nadir (costati a lei e alla figliastra una notte dietro le sbarre), ha cercato in Leyla solo una spalla su cui sfogarsi. Ma chi ha scattato quelle foto? Il sospetto è che qualcuno stia manovrando i fili per distruggere definitivamente il matrimonio dell’imprenditore.

Nadir convoca Yigit: quali segreti nasconde il magnate?

Mentre il caos regna a casa Argun, un altro fronte si apre nelle trame di venerdì 17 aprile. Yigit e Lila sembrano aver finalmente ritrovato la serenità: un confronto a cuore aperto ha confermato che il loro amore è più forte dei pregiudizi di Halit. Tuttavia, la strada verso la felicità è interrotta da un incontro imprevisto.

Yigit, mentre si reca da Ender per discutere proprio del futuro con Lila, viene intercettato da Nadir. Il potente uomo d’affari lo invita nel suo ufficio per un colloquio privato dai toni misteriosi.

Cosa vuole Nadir dal giovane? C’è il rischio che Yigit diventi una pedina nella guerra personale tra il magnate e Halit? Una cosa è certa: la convocazione non promette nulla di buono per gli equilibri già precari della serie.

La tragedia si abbatte su Yuldiz

Il baratro si spalanca sotto i piedi di Yildiz. Nelle prossime puntate della soap, la donna si ritroverà ammanettata con l’accusa di violazione di domicilio dopo un faccia a faccia ravvicinato e violento con la rivale di sempre, Ender.

Ma il vero colpo basso arriverà dall’ex marito: Halit, ormai privo di ogni barlume di pietà, non esiterà a usare la furia della donna contro di lei, trasformando una scenata in una denuncia penale che le costerà a cosa più cara che ha: la custodia del piccolo Halit Can.