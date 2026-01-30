Saranno le 72 ore più fortunate dell’anno: 5 segni zodiacali si preparano a festeggiare

Cinque segni, in particolare, del mondo dello Zodiaco stanno per notare dei cambi di rotta nella loro vita. Non se lo aspetteranno e dovranno, dunque, essere molto abili a saperli gestire. Intelligenza e coraggio saranno gli ingredienti utili loro per non sprecare il grande dono che sta per fare loro la Dea Bendata.

Di indole capricciosa, ha, infatti, pensato di regalare loro 72 ore molto fortunate. Un periodo di tempo abbastanza lungo in cui sia l’aspetto lavorativo e, in certi casi, di riflesso economico potrà subire dei notevoli cambi. Anche l’amore, soprattutto per chi è ancora single ma alla costante ricerca dell’anima gemella, sarà preso in considerazione.

Tuttavia, come rovescio della medaglia, c’è il fatto che trascorsi tre giorni, i cinque segni torneranno alla vita di tutti i giorni se non saranno stati capaci di viverli pienamente. C’è chi non saprà come riprendere in mano le redini, per via della propria indole caratteriale eccessivamente insicura e chi, invece, si sentirà più forte e capace di affrontare nuove sfide.

Oroscopo, 72 ore fortunate per cinque segni

L’Acquario che compie gli anni in questo periodo già da qualche giorno sta vivendo sotto una luce diversa. Le sue paure di non farcela a livello professionale si stanno rivelando infondate. La promozione sul campo è vicina così come l’aumento di stipendio. Questa nuova condizione lo porterà ad essere più sereno e propenso a lasciarsi andare sia se in coppia sia se alla ricerca di un partner.

Il Cancro ha messo in atto importanti rivoluzioni nella sua vita ma, a causa della sua fragilità, non ha saputo mantenerle. Ora sarà pronto a non tornare più indietro e a non avere paura di tagliare i ponti con le persone che non lo rendono felice. La sua mente è stata offuscata dal dolore e dalla paura di rimanere solo. Adesso una nuova forza pervaderà il suo cuore e gli farà comprendere i suoi errori. La felicità per lui è dietro l’angolo.

I Pesci, da sempre poco inclini alla lotta, cercheranno di non perdere l’occasione di posizionarsi in una buona posizione sul lavoro grazie alla nuova stima della quale godono da parte dei superiori. Hanno fatto degli ottimi progressi e adesso ne stanno raccogliendo i frutti. Avranno la capacità di sorridere maggiormente alla vita. Saranno i compagni ideali per cene e aperitivi.

Più consapevolezza e carisma

Lo Scorpione ha ora la possibilità di sentirsi più stabile sia in amore che sul lavoro. Sarà più costante nel dimostrare i suoi sentimenti se in coppia mentre se ancora alla ricerca del partner saprà riconoscere la persona giusta. Dal punto di vista professionale, oserà di più, conscio della sue capacità. E ciò lo porterà a sentirsi realizzato.

Infine, l’Ariete, dopo aver ricevuto molte delusioni su molti fronti, gode adesso di nuove consapevolezze. Sa bene dove vuole arrivare e gli obiettivi che si è prefissato da tempo sono ormai tutti raggiungibili. Il suo fascino e il suo carisma sono al massimo e resistergli sarà impossibile per chiunque.